Edinson Vólquez quiere lanzar este año en LIDOM

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El lanzador dominicano de los Vigilantes de Texas, Edinson Vólquez, dio muestras de que le interesa volver a lanzar en el béisbol dominicano con los Toros del Este y pretende hacerlo en el torneo 2019-2020.

Así lo expresó al reportero Daniel Reyes, en la ciudad de Nueva York, cuando los Vigilantes visitaban a los Yankees en el Bronx. La entrevista fue difundida en el programa radial Grandes en los Deportes, de Escándalo 102.5 FM.

“Ya hablé con la gerencia de los Toros y me dijeron que sí, que con mucho gusto me recibirían ya que la fanaticada me quiere ver lanzar”, expresó en dicha entrevista.

Además de su interés de jugar en la pelota dominicana, el derecho se mostró titubeante ante la pregunta de que si regresaría una temporada más para despedirse, luego de anunciar que colgaba los spikes al finalizar el 2019.

Vólquez, que viene de una cirugía Tommy John, ha lanzado poco en la actual temporada donde ha trabajado en ocho episodios en los que sólo ha tolerado una carrera limpia, ha concedido dos transferencias, seis ponches y posee un WHIP de 1.00, con 1.13 de promedio de carreras limpias.

En su carrera de catorce temporadas en Grandes Ligas, Vólquez posee récord de 93-88 con promedio de carreras limpias de 4.44, en 280 partidos, con 1,317 ponches en 1,534.1 entradas lanzadas, con siete diferentes equipos.

En el béisbol dominicano ha participado en seis ocasiones, todas con los Toros del Este. Ha conseguido abanicar a 62 contrarios en 59 entradas de labor con un WHIP de 1.31 en 24 partidos, 13 de ellos en calidad de abridor.

El veterano de 35 años, no lanza en el béisbol profesional de la República Dominicana desde la temporada de 2011.

