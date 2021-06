Edificio Dra. Garantía Zoila V. Martínez sede central Defensor del Pueblo

El escrito que se desarrolla más abajo se mantuvo como borrador desde el 02 de agosto del 2019. No quise publicarlo porque el suscrito aspiraba a ser Adjunto al Defensor y no quería que la intención con la que lo escribí se pudiera tergiversar.

Hoy cuando el Senado de la República, anuncia que el suscrito había sido seleccionado para ocupar el cargo al que aspiraba, o sea, el de Segundo Adjunto al Defensor del Pueblo y sin haber sido juramentado aun, ni haber cruzado nunca en su vida una sola palabra con la persona que resultó titular en esta elección. Creo de justicia publicarlo ahora.

Le pido perdón al lector que no esté de acuerdo conmigo, pero es lo que me dicta mi conciencia y cuando esta me habla actúo conforme a sus directrices. Le transcribo el artículo, que le recuerdo, es del 02 de agosto del 2019

“EL Defensor del Pueblo es una autoridad independiente en sus funciones y con autonomía administrativa y presupuestaria.

El presupuesto del Defensor del pueblo ha sido muy restringido, el primer año se le asignó en principio, la suma de ciento cincuenta millones de pesos, pero como no estaba funcionando ni han sido elegidas sus autoridades al momento de su aprobación, recibió una andanada de cuestionamientos, sobre todo de aquellos que nunca creyeron en la figura, por lo que se rebajó a cincuenta millones, que le sirvió para sustentar desde mayo a diciembre del 2013, supongo yo.

Para el presupuesto del 2014, se le volvió a repetir lo mismo que el anterior, pero esta vez se dejó integro, o sea, los ciento cincuenta millones. La misma partida presupuestaria recibió los tres años subsiguientes.

Para el año 2018 y 2019, la institución recibió un aumento en su presupuesto de quince millones (RD $ 15,000.000.00) por lo que su presupuesto fue desde entonces de ciento sesenta y cinco millones. (RD $ 165.000.000.00)

Ya saben; de ahí ha tenido pagar la empleomanía, gastos de alquile de los locales que ocupa, compra de vehículos, pago de publicidad y promoción para dar a conocer la figura y todo lo que una institución como esa conlleva para darse a conocer. No olvidemos que esta es la primera gestión del Defensor del Pueblo.

A pesar de todo eso, Doña Zoila Martínez Guante ha logrado hacer ahorros para mandar, primero: a comprar un terreno en lo mejor del 27 de febrero, por treinta y nueve millones de pesos dominicanos (RD $ 39, 000,000.00). Terreno comprado sin intermediarios y observando cada mandato de la ley. Y segundo: ha logrado transferir al Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD), la suma de ciento ochenta y un millones, cuatrocientos mil pesos de pesos (RD $ 181,400,000) o su equivalente en dólares al momento de la transferencia y pendientes pero también disponible unos ciento treinta y un millón de pesos para completar, la construcción y equipamiento de la sede central del Defensor del Pueblo, el equipamiento de la sede de la provincia Santo Domingo, y la adquisición y equipamiento de las otras oficinas regionales y provinciales.

Los datos son extraídos de los informes públicos de la Institución puestos en su portal y en la revista o boletín institucional.

He traído estos datos para destacar el grado de pulcritud y austeridad con el que se ha manejado esta institución. Lo que le ha permitido construir o mandar a construir un edificio con recursos propios para alojar a la sede principal del Defensor de Pueblo, más la adquisición y equipamiento de otras catorce

Siendo así las cosas, cuando ese edificio sea concluido reclama un nombre y por el esfuerzo y el empeño que ha depositado la actual titular del Defensor del Pueblo para hacerlo realidad, aunque no lo vea construirse estando al frente de la institución es de justicia que el name que lleve este edificio sea el de Zoila V. Martínez Guante, por ser la primera Defensora, por haber edificado una institución como la que es hoy el Defensor del Pueblo y por haber hecho de “tripa corazón, para lograr esa edificación.

Quizás esta idea no le agrade a doña Zoila, quien no es dada a los reconocimientos, pero honrar honra y se engrandecerá mas el Defensor que eso proponga que ella que lo recibe ”

Hoy conozco muchos centros educativos que llevan el nombre de profesoras destacadas que aun sirven al sistema o colaboran con él.

La gestión de Doña Zoila esta muy lejos de ser perfecta, pero siendo la primera, partiendo 20 grados bajo cero (como suele decir ella) y llegar a ser lo que es hoy, demuestra que hubo un manejo pulcro de cada centavo como se comprobó por los resultados de las auditorias que varias veces a su requerimiento se le practicó a la Institución

Quien lo dude, que haga las veces de “abogado del diablo” antes de.

Hasta la próxima

Darío Nin

