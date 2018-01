Edgar Martínez se queda corto en su elección para Cooperstown con 70,4%

EL NUEVO DIARIO, SEATTLE. – El ex bateador designado de los Marineros de Seattle y tercera base Edgar Martínez, se quedó corto en la elección para Cooperstown este miércoles, quedando con un 70,4 por ciento del voto en su noveno año en la papeleta. Los jugadores necesitan el 75 por ciento de la Asociación de Cronistas de Norteamérica para entrar.

Fue el segundo año seguido con un incremento significativo de respaldo a Martínez, quien sería el primer jugador que se desempeñó principalmente como bateador designado durante su carrera.

“El llegar al 70,4 por ciento es un gran avance y todo lo que pienso ahora es que se ve bien la cosa para el año próximo”, dijo Martínez en una teleconferencia tras el anuncio. “Hubiera sido fabuloso entrar este año, pero pinta bien para el año próximo”.

Thank you to all the fans out there that supported my #HOF candidacy. We are trending up, next year may be the year. Thank you @Mariners and the best fans in baseball

