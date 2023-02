Edgar Arias, reconocido terapeuta cree RD está “en pañales” en la fisioterapia deportiva

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Con un largo historial en el vasto mundo de los deportes, Edgar Arias Sibilia (especialista en fisioterapia deportiva, terapista acuático certificado, entrenador deportivo y hasta publicista), expresó que en República Dominicana todavía “está en pañales” con tener como una carrera universitaria la fisioterapia deportiva, por lo cual hay escasez en los profesionales.

“Existe la terapia física, pero como especialidad, creo que todavía estamos en pañales y necesitamos que haya profesionales de la licenciatura en terapia física mención deportiva, no es lo mismo un deportista que una persona normal”, comentó Arias, una de las pocas personas en el país en ser especializado en este módulo, a través de una entrevista para El Nuevo Diario.

Egresado en la Universidad Católica de Santo Domingo, donde también es profesor, al ser cuestionado sobre si la fisioterapia deportiva se practica correctamente en los atletas dominicanos, contestó, entre risas, que “no”, representando un peligro para atletas criollos, quienes están expuestos 24/7 a “cualquier tipo de lesión” y que esto, ha llegado a acabarles la carrera a miles de jugadores.

Hijo de dos glorias del deporte (a pesar de no querer ser reconocido como tal), el señor Ricardo “Gloriver” Arias y la madre de las Reinas del Caribe, Mayo Sibilia, fue también jugador y aprendió de ellos para practicar una larga serie de distintos deportes, por lo cual también fue y es entrenador de varios, como voleibol playa, pentatlón moderno, esgrima y baloncesto.

Sobre Edgar Arias, reconocido como “el mejor terapeuta” por varios atletas

Además de su currículum, que abarca 20 años de experiencia, Arias cuenta con un historial de pacientes agradecidos por tenerlo a él, y no son nombres de personas corrientes, sino atletas que han levantado medallas ante el país, quienes lo han nombrado como “mejor terapeuta que yo he visto hasta la fecha para atender lo que son lesiones de deportista”, citando a Luis David Reinoso Soto, capitán de la selección U23 de voleibol, quien gracias a Edgar, mientras Reinoso se sanaba de una lesión, nunca dejó de entrenar.

Prisilla Rivera, jugadora de voleibol, mencionó, incluso, que en su lesión más reciente (un desgarre en el abdomen), fue tratada en Indonesia, donde no le hablaron con la verdad y se lastimó aún más, hasta la llegada de Arias, que por su tratamiento, volvió a las canchas en un tiempo bastante corto. Además, Rivera contó cómo es Edgar fuera de su profesión, siendo alguien con buen trato, que da seguimiento y siempre está pendiente.

Violeta Ramírez, de la selección nacional de esgrima, lo que más le agradeció al fisioterapeuta es que fue capaz de adelantar su preparación en un solo mes, después de un desgarre en el 2015. Así, pudo asegurar su participación en los Juegos Panamericanos 2015 y alcanzar la medalla de plata.

E incluso en el judo lo agradecen, ya que la campeona panamericana Ana Rosa proclamó que por una lesión estuvo mucho tiempo fuera de canchas, pero que Arias hizo que desapareciera a tiempo.

El taekwondo no se queda atrás, teniendo declaraciones de atletas como Enmanuel Mateo, actual coach de la selección nacional, quien consideró a Edgar como “un padre, un amigo, un hermano”, que nunca le habló de nada material y sólo deseó que Mateo consiguiera sus sueños.

En la misma modalidad, Edward Espinosa, de la selección dominicana y campeón de múltiples medallas, aseguró que Edgar Arias le devolvió la esperanza luego de tratarlo, ya que pensó que no iba a seguir compitiendo.

“Ha sido como un padre mágico que me envió papá Dios, porque en este mismo año tuve una lesión, la rodilla izquierda, ligamento cruzado y menisco, fui operado (…) y se acerca Edgar y me dice que no me preocupe que, con Dios, el esfuerzo y trabajo, vamos a salir adelante”, dijo el campeón nacional de taekwondo, Geraldo Rodríguez, reconociéndolo como una persona importante para el deporte dominicano, ya que pensó que no sería el mismo.

Arias trabajó en El Centro Nacional de Investigación de Ciencias Aplicadas al Deporte (Cnicad) y su propia directora Karina González lo definió como una “maravillosa persona, desinteresado, trabajador incansable y siempre está dispuesto”, recalcando que ortopedistas que han operado a atletas, se muestran sorprendidos por el avance físico de sus pacientes, luego de pasar por las manos del terapeuta.

Terapia acuática, una experiencia poco usada en el país

De por sí, la terapia deportiva es distinta a lo demás, yendo de la mano con una base nutricional. Ahora, en su forma acuática, Edgar Arias está certificado en aquella rama, que se basa en el principio de Arquímedes; que, desde el agua, el cuerpo es más ligero para hacer cosas con menos dolor y menos problemas.

“Es muy amplio trabajar la fisioterapia acuática, tiene esa experiencia mía en los deportes, con el paso del año y con todas las cosas que yo he hecho, lo he adaptado y ese ha sido muy exitoso”, aseveró Arias, aconsejando que esto debe desarrollarse más, para el provenir de los jugadores.

Edgar Arias también es parte del programa Diamante Deportivo, donde cada jueves edifica a los oyentes en materia de salud deportiva.

