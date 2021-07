Edenorte rehabilita redes en municipio Tamboril

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – El gerente general de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE), dejó inaugurado un micro proyecto de extensión de redes, en el sector Domingo Alegre, del municipio de Tamboril.

La rehabilitación del sistema energético de esa comunidad fue puesto en funcionamiento el viernes, en el transcurso de un encuentro encabezado por el ingeniero Andrés Cueto.

Para la ejecución de los trabajos la empresa eléctrica dispuso de 15 postes de hormigón armado, 17 luminarias, 530 metros de tendido de cables de media y baja tensión y un transformador de 37.5 KVA.

“Nosotros nos hemos propuesto llegar a comunidades y sectores que en otros tiempos no eran considerados ya que en algunos lugares no había suficientes viviendas y por ende los proyectos no se podían ejecutar porque no eran factibles”, apuntó el funcionario.

