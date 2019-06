EDEESTE  y la Factura Fiscal

Como parte del proceso de formalización de la economía que se está llevando a cabo en la República Dominicana, se ha creado la figura de la “Factura Fiscal”, lo cual consiste en que las entidades económicas formalizadas poseen un código llamado RNC, o número de contribuyente, con el cual hacen sus compras y pueden luego reclamar el crédito fiscal al momento de declarar sus ventas.

En realidad creo que el mecanismo de la “Factura Fiscal” es un artificio un tanto innecesario, ya que los gastos de un negocio en cualquier parte del mundo sólo tienen que estar sustentados por facturas o comprobantes de pago sin tener que ser estos “Facturas Fiscales”. Los gastos personales son personales y los de negocios son de negocios y punto. No tiene por qué haber dos facturas diferentes para saber cuál es personal y cuál es de negocio.

Pero digamos que por la cultura de la informalidad y del fraude que por tradición existe en Rep. Dominicana aceptemos ese artificio que se llama “factura fiscal” como una forma de educar y disciplinar a la gente entre lo que es el gasto de negocio y el gasto personal.

El mecanismos establecido consiste en que una vez Ud. tiene su negocio formalizado y obtiene su RNC se lo provee a las entidades comerciales donde hace compras, a los fines de que ellos lo registren en sus bases de datos, y en lo adelante cuando Ud. haga compras con ellos, le otorguen la ya famosa “factura fiscal”, que la diferencia de la otra factura que es la de “consumidor final”.

Visto este preámbulo, podemos entrar en el punto por el cual se escribe este artículo, que es el del otorgamiento de la factura fiscal por parte de las empresas en las que otras empresas hacen sus compras, y que al final del día le permite al fisco también saber a quiénes les venden las empresas sus productos y en qué cantidades.

Cualquier empresa donde Ud., como empresa, haga sus compras le otorgará, sin problemas de ningún tipo su famosa “factura fiscal”, como prueba de que Ud. le compró determinada cantidad de bienes o servicios, exceptuando a una que se llama EDEESTE, que por razones desconocidas ha creado un protocolo complicado al que tiene que supeditarse todo el que quiere obtener una “factura fiscal” de parte de ellos.

Para la empresa Edeeste otorgarle una “factura fiscal” a una entidad, digo Edeeste porque no sé si las otras EDES hacen lo mismo, hay que cumplir con un protocolo que ninguna otra empresa lo exige, y como consecuencia de esto me imagino que habrán muchos negocios formales que no estarían recibiendo el crédito fiscal merecido por el pago de este caro servicio, sencillamente porque esta empresa le ha hecho tan difícil este proceso, que han decidido dejarlo así y aceptar la factura de consumidor final que le otorgan.

La verdad es que es inadmisible que esta gran empresa eléctrica que se llama Edeeste no pueda otorgar una factura fiscal a un consumidor organizado bajo una SRL de la misma manera que hacen todas las demás empresas que venden algún bien o servicio, y que sólo necesitan que se les provea del RNC correspondiente a la entidad de negocio que hace el pago y que consume el servicio eléctrico.

Cualquier empresa puede acceder a la fuente de información y determinar si el RNC que se le suministra es de una entidad legal organizada y hasta puede verificar la dirección de la misma, por lo que no hay ni siquiera la posibilidad de que puedan estar haciendo alguna diablura, y si la hicieran las consecuencias serían para quien hace el fraude y no para quien emite la factura fiscal.

Entonces, visto todo lo anterior, uno se puede imaginar que la razón principal por la que Edeeste hace tan difícil el proceso para emitir una factura final a un consumidor formalizado es para no declarar las ventas que hace y de esa manera evadir el pago de impuestos por ganancias.

Claro, que todo lo dicho anteriormente cae en el espacio de la imaginación y la especulación, que son las únicas herramientas disponibles para tratar de entender las razones por las cuales una empresa como Edeeste hace tan difícil el proceso para emitir una factura fiscal a un consumir formalizado bajo una SRL y que quiere cumplir con todo el proceso de la manera que manda la ley.

Por José Pérez Méndez

