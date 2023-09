Edeeste: ¿Refugio Natural de Pulpos y Mininos?

Voy a contarles varias historias relacionadas con este maravilloso servicio eléctrico que ofrece EDEESTE y llamar la atención para que se actúe sin tantas contradicciones, más profesionalismo y ética, pues quiérase o no, la verdad sale a flote.

Y no voy a referirme a los 4 o 5 apagones diarios que EDEESTE ofrece en cumplimiento de su norma ISO a los usuarios del servicio en el Gran Santo Domingo, sin importar que se dañen electrodomésticos o la comida que se intenta refrigerar. A propósito: ¿Sera EDEESTE accionista de algún supermercado o tienda de electrodomésticos o taller de refrigeración?. Pero de esto no quiero comentarles hoy.

Desde antes de la pandemia tenía un suministro (contador) en mi oficina, un espacio pequeño donde prácticamente lo usaba para producir diariamente el programa Conceptualizando, realizar algunas entrevistas y atender algunos requerimientos específicos de clientes. Por esa razón la oficina no tenía grandes usos y la facturación que se recibía de Edeeste no pasaba de RD$1500 pesos mensuales.

Al llegar la pandemia tuvimos que movernos de ese espacio porque no contaba con la ventilación ni la seguridad adecuadas, y mudamos la pequeña oficina al otro lado de la casa, pues la misma tiene la suerte de tener un lado hacia una calle y otro hacia otra calle paralela.

Al movernos de espacio en la misma casa, pero en otro local, visitamos a Edeeste para pedir que nos movieran el contador y se nos indicó para nuestra sorpresa, que no se podía, que había que cancelar el contrato y solicitar un nuevo servicio (en la misma casa pero en otro local), eso hicimos.

Se canceló el contrato del contador que estaba del lado trasero de la vivienda que tenía una entrada independiente y luego de un par de semanas, fueron a instalar el nuevo contador del lado frontal de la misma vivienda, un suministro totalmente nuevo. Y mejor ni les cuento del manejo profesional de los colaboradores de la empresa contratista.

Con la baja actividad de la pandemia, prácticamente la oficina quedó sin uso y la facturación mensual de la energía electica se ubicó en lo correcto, se pagaban entre RD$200 y RD$300 pesos mensualmente.

A pesar de la reactivación de la economía, dicha oficina permanece la mayor parte del tiempo cerrada. Diríamos que el 98% del tiempo este local permanece cerrado.

Las facturaciones continuaron normales entre 140 y 200 pesos, hasta que en el mes de agosto, nos llego una facturación 17 veces superior al promedio mensual de los últimos 12 meses, de RD$3,800 pesos. Una locura PULPOSA.

Evidentemente por tratarse de una facturación desproporcional y fuera de una medición del uso del contador, visitamos a EDEESTE y se nos autorizó pagar una suma más lógica pero aún alta, de RD$350 pesos, pagamos y quedamos a la espera de la nueva facturación e hipotética respuesta a la reclamación.

La explicación que se nos dio, luego de darnos un brochure donde se pretende legitimar el PULPEO que intentó EDEESTE y sus mininos a la ciudadanía en este mes de agosto 2023, indicando que esa distribuidora tiene la potestad de facturar por consumos no registrados y que esos 3800 pesos eran consumos no registrados en los meses junio y julio. Meses donde el local estuvo cerrado casi en un 100% del tiempo.

Evidentemente la cifra no es alta, pero Minino es minino, y PULPO ES PULPO. Y el pueblo dominicano no es pendejo. Pues grano a grano se llena la gallina el buche.

Frente a nuestra oficina están ubicadas las oficinas de la Superintendencia de Vigilantes y Seguridad Privada, a quienes le comentamos el hecho y se sorprendieron, pues están conscientes de que se nos pasan semanas sin visitar la oficina y cuando vamos un día, apenas estamos allí en una o dos mañanas. Allí reposan las cámaras y los videos de vigilancia una de las cuales enfoca directamente a la puerta de nuestra oficina desde el frente.

Luego revisando la documentación que EDEESTE nos dio, nos dimos cuenta que han mezclado el suministro pasado y cancelado hace años, con el nuevo y que como somos el mismo usuario, entonces se pretende cobrar por un consumo promedio del anterior suministro y no por el que realmente tenemos. Como nos dimos cuenta de este ASALTO PULPIL, muy sencillo, están en los mismos documentos suministrados por EDEESTE dos direcciones distintas, una por el lado trasero calle 1, y otra por el lado frontal de la vivienda calle 2, en la misma vivienda.

Pero en ese cambio que se produjo hace ya varios años cuando inicio la pandemia (2020), que se nos negó mover el contador sorpresivamente, se hizo, tal vez para volver a cobrar la instalación de un nuevo contador. La misma PULPADA que ahora le rebota en las manos.

Pero vámonos con otro intento de Minino más potente que este ASALTO PULPIN.

Con el tema de los ajustes a la tarifa eléctrica nos dimos cuenta desde que se intentó realizar el segundo ajuste, que la facturación llegaba un mes a un valor y luego el siguiente mes un 30% más alto y luego retomaba el monto original, 30% menos y así sucesivamente.

Dijimos ¡aquí a pulpo entre macuto, eso esta raro! Llegue a pensar, tal vez es una forma de doble facturar y que no se sienta el ajuste de la tarifa y que el mes más bajo sea el completivo del mismo mes anterior y así la gente no sienta que le están CLAVANDO EL CUCHILLO con la tarifa. Se lo dejo de tarea.

Vámonos con otro punto bastante preocupante y es lo que personalmente vivimos dos meses corridos y no quisimos en ese momento utilizar los medios para denunciar o solicitar una seria investigación (ya esta parte ha quedado demostrado que es cosa difícil en RD ¿en quien confiar y creer?).

Fíjense en este punto que es grave. Mensualmente por años visitamos al banco de reservas y allí cambiamos un cheque y con el cambio pagamos varias cosas: las tarjetas de crédito y los servicios tales como la energía eléctrica, el suministro de agua potable, entre otros.

En esos dos meses consecutivos nos sucedió lo siguiente. Luego de cambiar el cheque y pagar las tarjetas, quisimos pagar EDEESTE y dimos al cajero del banco el número de contrato NIC. El cajero buscó la referencia y nos indicó el monto a pagar. Le entregamos el efectivo y cuando el cajero completó el proceso digitando las opciones correctas, el sistema no respondió y le informó que la transacción no había pasado, no se había registrado. Aunque de inmediato informó al supervisor y la respuesta fue la misma, la transacción no pasó y por ello el cajero nos devolvió el efectivo que intentamos pagar.

Como estaba en el día de vencimiento, nos movimos rápidamente a las oficinas de EDEESTE en la avenida independencia próximo al parque independencia para evitar un corte y tomamos el turno en la atención al cliente. Cuando llegó el turno hicimos lo siguiente: solicitamos y obtuvimos un estado de cuenta del NIC específico y le pedimos que por favor lo sellara.

Pero oh sorpresa, el estado de cuenta ya sellado nos informaba oficialmente que no teníamos deuda alguna con EDEESTE y antes de intentar pagar teníamos la información de deuda por la aplicación de Whatsapp.

Ah minino, maco o pulpo saltarín, ¿dónde estaba el dinero? En mis bolsillos, había pagado aún sin pagar y tenía la prueba legal de que no debía un centavo a EDEESTE. ¡A dilema ético en un país de ladrones!

No dije nada, aun sabiendo que no había pagado, para saber si iban a cortar la luz y esperé el siguiente mes. Les cuento, exactamente pasó lo mismo. Y cuando repetí la operación completa, entonces pedí ser recibido con la oficial o gerente de esa oficina de EDEESTE.

Quedó totalmente sorprendida. ¿Dónde estaba el dinero, si según su sistema yo pagué?. ¡A pulpo saltarín de Venecia y minino de todo el Mediterráneo y el Caribe adentro!, a ambos habría que preguntarles y auditarles. Pero que no sea la contraloría ni la cámara de cuentas por favor la que investigue.

Me dirigí pues al banco de reservas y le informé al gerente del banco lo que había pasado, pues definitivamente el dinero que se pagaba por el servicio eléctrico, podría estar siendo desviado o quedándose en el limbo.

En nuestro caso, sabíamos que no habíamos pagado esos dos meses y no pretendíamos robar, y claro, no me cortaron el servicio pues el sistema entendía que yo estaba al día, pero si el sistema no ha sido tocado, de repente he pagado por adelantado dos meses y ni siquiera yo lo sé.

Le hago estas historias por la desconfianza que la lógica indica que se podría tener necesariamente por el servicio de EDEESTE y el Banco de Reservas y la duda de la integridad de como se administran los recursos allí, lo mismo podría pensarse del mismo banco de los dominicanos.

A Dios que reparta suerte y nos agarre confesados.

En todos estos casos, mi preocupación no ha sido por la facturación propia, sino por los miles y miles de personas y hasta empresas que podrían ser tratadas con malas prácticas comerciales. ¿Qué otras diabluras no sucederán en esos sistemas de pago y de control entre EDEESTE y el Banco de Reservas?

Gracias por leer estos comentarios y no se olvide: la verdad sale a flote.

Por Julián Padilla