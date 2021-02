EDEESTE, contadores y sobrefacturación

En un país civilizado las instituciones, sean estas públicas, privadas o semiprivadas, deben actuar no solo dentro del marco de la ley sino que además deben procurar ser honestas y responsables con los clientes a los que proveen servicios o productos.

Las empresas distribuidoras de electricidad de la República Dominicana, específicamente EDEESTE, que es la que me provee servicios de electricidad a mis negocios, se comporta como una empresa Mafiosa y “Traquetera”, toda vez que no respeta ni sus propias reglas y comete actos delictivos.

Una de las prácticas inmorales de esta empresa consiste en cambiar los medidores de electricidad con frecuencia, bajo la excusa de que están dañados, y aprovechar la situación para sobrefacturar y penalizar al cliente por algo que no es su culpa ni responsabilidad .

No he visto otro país donde los medidores de electricidad se dañen con tanta frecuencia como aquí en RD. He vivido en casas y apartamentos de otros países por más de una década y no he visto cambiar un medidor de electricidad porque se haya dañado.

Pero aun en el caso de que se dañe el medidor eso nunca representa una facturación exagerada para un usuario, a menos que haya habido alteración con fines fraudulentos, en dichos casos se aplica todo el peso de la ley sobre el responsable.

En mi caso particular he visto cambiar medidores varias veces en menos de dos años y siempre que eso sucede surge una Litis con la empresa debido a la exageración y sobrefacturación que hacen cuando se cambia un medidor.

Lo peor de todo es que si Ud. va a hacer un reclamo entonces tiene que pagar primero para luego proceder con la reclamación.

Lo peor sucede cuando se trata de una empresa constituida porque te piden una cantidad de documentos que ya se le depositaron a ellos cuando se abrió la cuenta, pero que los exigen como si no existieran.

EDEESTE, y quizás las otras EDEES, son las únicas empresas que exigen la misma documentación cada vez que se va a hacer una reclamación.

Pero el asunto llega al ridículo cuando te piden que debes tener el RNC al día y presentar el original cada vez que haces una reclamación.

Estoy convencido de que el objetivo es imposibilitar la reclamación y llevarte al punto de tengas que pagar la sobrefacturación so pena de que te corten el servicio. Ud. cree que haya abuso más grande que ese sobre los negocios o usuarios?

Entonces EDEESTE puede comprar medidores malos o simular que están dañados para cambiarlos y sobrefacturar, para luego exigirle al cliente una serie de documentos que si no los completa entonces tiene que aceptar la sobrefacturación.

Ud. puede ir a Claro, ALTICE, CASSD, Bancos etc., y en su condición de titular de la cuenta o administrador del negocio hacer reclamos y arreglos de pagos, pero si se trata de EDEESTE más vale que pague la sobrefacturación si no quiere pasarse un mes dando viajes a las oficinas o que le corte el servicio.

La verdad es que esta empresa pone a prueba los nervios de cualquiera y en el caso mío pues me han hecho estallar en más de una ocasión.

Cada vez que hay un cambio de medidor hay una crisis con EDEESTE, y lo peor es que son estas son recurrentes.

Por Ing. José Pérez Méndez.