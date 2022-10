Eddy Olivares respalda voto sea manual, pero considera escutrinio debe ser automatizado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El vicepresidente nacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eddy Olivares, mostró su respaldo a que el voto sea manual, pero consideró que el escrutinio debería ser automatizado.

“El voto manual yo pienso que no es lo fundamental en el proceso, lo más importante es que el escrutinio sea rápido, que los resultados sean transmitidos con eficiencia, para eso sí es necesaria la tecnología”, dijo Olivares.

Opinó que el voto no puede ser automatizado porque no hay tiempo para esto, indicando que eso debe hacerse con tiempo porque hay que hacer planes pilotos para comprobar que funciona, además de pruebas de la votación, “porque ahí no se puede cometer errores”.

“Todo lo automatizado tiene que ser con base sólida, no puede ser improvisado y tiene que ser paso a paso, por eso es que aquí hemos tenido problema con la automatización, ha sido siempre precipitada”, destacó.

Olivares dijo que hay que tomar en cuenta la última experiencia.

“Las cosas hay que hacerlas con toda prudencia porque esa experiencia última indica que a la ciudadanía hay que demostrarle que el organismo está en perfectas condiciones para garantizar que la automatización sea eficiente exitosa y sin errores, el problema es que nosotros nos caracterizamos mucho por improvisar las cosas”, añadió.

Consideró que los procesos deben empezar el día después de las elecciones y “ya entramos al segundo año, para las primarias queda menos de un año porque es en octubre del año que viene, ya el año electoral arranca ahí. En febrero (2024) tenemos las municipales, 3 meses después las presidenciales”.

“No podemos volver a fallar, el órgano electoral no puede volver a fallar, en los fallos hemos salido bien porque el pueblo dominicano ha avanzado mucho en lo que tiene que ver con la tolerancia en relación con estos temas y las cosas no salieron peores, pero no se puede improvisar”, sostuvo.-

