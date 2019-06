Eddy Olivares dice Hipólito Mejía fue sacado de contexto y asegura no apoya reelección

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El expresidente de la República Hipólito Mejía fue sacado de contexto por diversos medios de comunicación al ofrecer respuestas este martes sobre si legisladores de su partido apoyarían o no un proyecto de reforma constitucional para permitir la repostulación del presidente Danilo Medina, aclaró la noche de este martes, su vocero Eddy Olivares.

Olivares recordó que los legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM), han sido instruidos por Mejía, quien también aspira nuevamente a la presidencia de la República, para votar contra dicha reforma.

“La descontextualización interesada de la advertencia del presidente Mejía sobre los legisladores, reiterando que “Papá”, dijo “cada cual es dueño de sus actos, queda desmentida en el video completo publicado por la emisora que lo entrevistó, Z101”, dijo Eddy Olivares.

Al hacer la aclaración a END, Olivares, dijo que el ex presidente Hipólito Mejía con su firmeza característica, fijo su posición en contra de reformar la Constitución para fines reeleccionistas. “Con los legisladores ha sido categórico en cuanto a que deben oponerse a este nuevo atentado del PLD contra la institucionalidad democrática”, colgó en su cuenta de Tuitter.

¿Qué se le preguntó a Hipólito Mejía?

“Como líder del El PRM, ¿está dando garantías de que gente suya no se va a prestar, como se está rumorando, a apoyar una reforma constitucional?”

A esta pregunta del periodista Rosendo Sepúlveda, Hipólito contestó textualmente:

“Puede que sí, ese no es mi problema, ahora cada cual es dueño de sus actos, yo soy un dirigente respetuoso que no le pongo trabas a nadie, ni se la puse en el pasado. Cuando yo fui presidente de este país ocho secretarios de Estado y dirigentes nuestros, incluyendo la vicepresidenta eran precandidatos, y yo respeté eso, porque soy respetuoso de la libertad y de lo que la gente tiene quiere hacer. No tengo que coartar a nadie para que piense y actúe de acuerdo al dictamen de su consciencia, ahora cada quien es dueño de sus actos yo se lo he dicho con toda responsabilidad el que lo haga es responsable, yo no la apoyaría”.

