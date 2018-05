Eddy Olivares dice estar en desacuerdo excluyan primarias de la Ley de Partidos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exmiembro titular de la Junta Central Electoral (JCE), Eddy Olivares, discrepó del planteamiento que excluye las primarias del proyecto de Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos que se conoce en la Cámara de Diputados.

Sostuvo que tanto la democracia interna de los partidos políticos, como también el funcionamiento transparente de estos están constitucionalizados desde la reforma de la Carta Magna de 2010.

“La ley de partidos es la que puede darle concreción a ese mandato de la constitución de la república, y para ello debe contener las disposiciones para hacer efectivo su cumplimiento”, manifestó.

En ese sentido, Olivares expresó lo conveniente es que la ley de partidos establezca cuál es la modalidad de escogencia de los cargos de elección popular y de dirección partidaria.

Indicó que en el caso de elección popular, lo conveniente es que se haga mediante primarias, “porque la razón de la existencia de las normas positivas es precisamente que las reglas del juego están preestablecidas”.

El ex miembro de la JCE habló sobre el tema durante una entrevista en el programa “Silvia en Perspectiva” que se transmite por Teleradio America, Canal 45, de la capital, bajo la dirección y conducción de la comunicadora Silvia García.

Dijo estar en desacuerdo con la tesis de excluir las primarias del proyecto de ley de partidos políticos, que ahora se ha venido presentando ante la opinión pública.

Reveló que, si se hace una ley de partidos y no se establece la modalidad de escogencia de los candidatos, “vamos a trasladar el conflicto para cuando se vaya a elegir a estos y se verá, entonces, que, en un partido, quien tenga el control de los organismos será quien decida la modalidad de primarias, y este va a imponer la que él quiera”.

El también vocero del ex presidente Hipólito Mejía vaticinó que entre el sector que quiere primarias abiertas y el que las quiere cerradas, el que tenga mayoría se va a imponer, y el que pierda, se va a alejar del partido o generará situaciones cuestionando el método de elección.

Apuntó que el doctor José Francisco Peña Gómez fue el precursor de las primarias, luego, también el doctor Joaquín Balaguer, las adoptó en el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC, y finalmente lo hizo el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

“Hay gente que creen que esto es algo novedoso, no, no, el doctor Peña Gómez lo aplicó en los años ochenta con primarias cerradas y en los noventa con primarias abiertas”, acotó el ex miembro de la JCE.

“Hay un cambio, luce más simpática esta nueva propuesta y todo parece conducir a que es sobre la cual van a propugnar los que antes estaban con las primarias cerradas, ahora simpáticamente están con que se excluya el tema. Que es lo mismo que dejar que sean los partidos que decidan la modalidad de primarias que quieran escoger”, observó.

No la exclusión –siguió diciendo- porque la exclusión sería peor, la exclusión implicaría, de acuerdo a una propuesta que supuestamente se planteó, que los partidos decidan si quieren primarias, pero si no quieren primarias pueden decidirse por asambleas o simples convenciones de delegados, sin primarias, y podrían hacerlo hasta sin el voto universal de acuerdo a ese planteamiento.

