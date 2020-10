Eddy Herrera Reloaded: Un concierto virtual que reunió más de 20 mil personas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Con un amplio repertorio, lleno de éxitos y emociones, el merenguero Eddy Herrera realizó un exitoso concierto virtual en el cual contó con la audiencia en vivo de más de 20 mil usuarios de diversas partes del mundo.

La fiesta se sintió en los hogares de Colombia, Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, México, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, El Salvador, España, Argentina, Reino Unido, República Dominicana, entre otros; a través de sus a través de sus dispositivos móviles, computadoras y televisores inteligentes.

Acompañado de su orquesta, el conocido “Galán del Merengue”, inició el show puntualmente a las 8:00 pm sin ningún percance técnico, a través de ADN Stream Concerts, la cual por segunda ocasión demuestra que es una plataforma robusta, concebida para llevar entretenimiento de calidad a las familias desde la comodidad de sus hogares sin importar en que lugar del mundo se encuentren.

A través de un comunicado de prensa se indica que el productor del espectáculo, René Brea, comentó que haber logrado desde agosto hasta la fecha, una tendencia a partir del genuino interés de motorizar la industria del entretenimiento y sumado a esto la respuesta del público, confirma que los eventos con calidad siempre saldrán por la puerta grande.

Asimismo se destaca que todos los que han disfrutado de los eventos y los que se han interesado tarde, pueden vivir la experiencia entrando a la página y darle a la opción ondemand.

Herrera se hizo dos acompañar de dos colegas, el primero Manny Cruz con el tema “No Me Lo Creo” y con Gaby de Divas by Jiménez, con quien cantó “A Dormir Juntitos”. Durante el concierto el artista demostró sus condiciones vocales haciendo una interpretación memorable, junto a un mariachi, del rey del bolero ranchero Javier Solís.

“Luces, pantallas, bailarinas y un gran sonido formaron parte de los elementos tomados en cuenta en la propuesta visual presentada durante la noche del domingo, la que se convirtió en tendencia a través de las redes sociales, gracias a la estrategia digital propuesta por la experta en marketing Yessely López”, se expresó a través del comunicado.

“Después de haber vivido una de mis noches más espectaculares con mi concierto “Reloaded” quiero expresar mi gratitud, rebosado de mucha felicidad, alegría, satisfacción y agradecimiento hacia todos los que me acompañaron, especialmente a ADNstreamconcerts, René Brea y su grandioso equipo de trabajo gracias, a mi representante Martha Herrera y todos en mi empresa”, dijo Eddy Herrera.

De su parte Henry Jiménez, comentó que trabajar con la disciplina y el talento que exhibe Eddy Herrera es de gran satisfacción y sin duda se refleja en el resultado final.

El espectáculo contó con el auspicio oficial de Cap Cana y el patrocinio de Ron Brugal, Supermercados Nacional y Jumbo, quienes confiaron en el éxito de la propuesta, así como el respaldo de Color Visión, Grupo TSIN, CDN Music, Telemicro Internacional, El Súper Poder, El Show de Bebeto, Pégate y Gana con El Pacha, El Show del Medio Día, Rental Visión, Ritmo 96, Súper K, Ultra FM, Kiss 94.9, Radio Monumental 100.3 FM, Cachicha, UEPA tickets, Gustazos, Corotos, El Jet Set, y con los aliados internacionales en Puerto Rico (Cima 103.7, Molusco, Gloria Garced Interactive Communications, El Fiscal del Merengue y Alexandra Magazine); en New York (Alberto Cruz Management, Laina Entertaiment Music, SoyLatino.Net); en Colombia (Olímpica Stereo Radio, CC Comunicaciones, Boletas Ya), en Honduras (Power FM); en Costa Rica (Omega 105.1 FM, en Miami Minaya PR y en México Jay Glass) y en Canadá Radio Be One.

Con Eddy Herrera Realoaded y El Torito Mundial ya son dos los éxitos logrados por la plataforma de ADN Stream Concerts, que desde ya anuncia una gran celebración del día de acción de gracias con el caballo mayor Johnny Ventura.