Eddy Herrera, el “galán” que continúa poniendo el merengue en alto

Comparte esta noticia

EL NUEV DIARIO, SANTO DOMINGO.- Eddy Herrera, “El Galán del Merengue” vive un momento que lo ve brillar como profesional en la industria de la música y el merengue, pues recientemente celebró su galardón de Premios Soberano en la categoría “Álbum del año” con la producción “Ahora”, la misma que también lo hizo ganador en los Latin Grammy como “Álbum Tropical del Año”.

Con franca honestidad, Eddy confesó a El Nuevo Diario que una cierta espinita y corazonada quizás le apuntaba que la noche tan especial del martes 15 de junio, se volvería aún más memorable, cuando su nombre fuera llamado como ganador en el Salón La Fiesta del Hotel Jaragua.

“Ganar un Latin Grammy tiene es algo grandioso, entonces dije: ‘Yo creo como que también podríamos ser ganadores del Álbum del Año, y digo ‘podríamos’ porque fuimos un gran equipo de trabajo”, apuntó Eddy.

Y a pesar de que, a percepción de muchos, el merengue, como género podría estar muriendo, un álbum de este género autóctono de República Dominicana, se alzó como ganador del año en la premiación que resalta lo mejor del arte y la cultura criolla.

Sobre esto, con mucha seguridad, Eddy sostiene que francamente, la música urbana se ha colocado en las principales posiciones de los chartsglobales de música, sin embargo, el merengue también ha reclamado su espacio en la industria de la música actual.

“Yo no usaría la frase: ‘El merengue está muriendo’, pues de lo que va en el día, a mi esposa Martha, que es mi manejadora, la han llamado para fiestas, y eso que todavía no se abierto por completo. Y no solo es mi caso, porque hay muchos merengueros que trabajan arduamente. Cada vez que piensan en realizar un festival, surge el reguetón, el merengue y la música autóctona de ese lugar”, manifestó Herrera.

“Eddy Herrera libre”, su nueva producción

Eddy continúa disfrutándose el merengue, y la música criolla, pues antes de saber que su producción “Ahora” sería merecedor de grandes premios en la industria, ya estaba trabajando en lo nuevo de su carrera.

Se trata de “Eddy Herrera libre”, una producción musical en la pone su corazón, puño y letra, literalmente, pues compone la canción “Libre”, además de los temas “Por última vez”, junto a Frank Reyes, del que reveló en exclusiva a El Nuevo Diario que será lanzada tentativamente el viernes 30 de julio, y “Te pido perdón”.

“Durante el confinamiento, tomé mi guitarra, empecé a escribir la canción y saqué la melodía”, manifestó Herrera, y sobre el álbum, reveló que yo la inscribió para la próxima edición de los Latin Grammy.

El álbum, compuesto por ocho merengues y una bachata junto a ya está disponible en plataformas digitales desde el 7 de mayo.

“Estoy muy contento con el resultado que dejó el haber trabajado con grandes profesionales, tanto los compositores, productores, arreglistas y los colegas de las colaboraciones, todos, pusieron lo mejor de lo mejor, para que ‘Libre’ quedará con la calidad y el sabor que estábamos esperando. Sé que la gente lo disfrutará completico”, expresó.

Sobre los temas que mencionan a niñas

Respecto a la polémica que ha rondado el tema de que algunos sencillos musicales traten la perspectiva de menores de edad que sostienen relaciones sentimentales con adultos, Eddy expresó que la música retrata aspectos de la sociedad, y que, en su caso personal, con el sencillo “Demasiado niña”, lanzada en 1999, es un reproche a la acción.

“Claro que no estoy de acuerdo con que la juventud quiera correr al doble. No, no, no, imposible”, condenó el artista, y sobre el tema, Eddy conversa que fue su primer éxito intercontinental, y que son consejos a “las niñas y a la juventud”.

Un mensaje al covid-19

Desde finales de octubre o principios de noviembre de 20189, en Wuhan, China, un letal virus se desató poniendo en jaque la industria del entreteniendo global, sin embargo, esto no supuso un reto para Eddy, pues a pesar de la dura situación que vivieron los artistas respecto a sus oficios, para el artista fue una oportunidad para trabajar por el merengue.

“Dije que no puedo quedar con los brazos cruzados. Siempre estuve activa en redes sociales, aunque nada de trabajo porque fue un momento muy devastador para nosotros. Produje mi disco, que ganó ahora”, sostuvo el merenguero.

Eddy manifestó que dentro de sus aprendizajes está “que todos los seres humanos son iguales, la palabra ser humano nos abraza a todos y que es un virus que no ve estatus económico”.

Relacionado