Eddy Gómez, el estilista que utiliza el amor para vestir

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Pese a que muchos podrían considerar que la moda es el eje central de su trabajo, Eddy Gómez utilizar el amor como herramienta para vestir, en una labor holística que involucra la autoestima con el arte de la asesoría de imagen para crear un resultado que supere la apariencia física.

Desde pequeño su afición por la moda fue indiscutible, y terminó convirtiéndose en el oficio que hoy le permite ayudar a otros a emitir su luz propia.

Acumulando una extensa cartera de clientes que depositan en él su imagen, como estilista, Eddy vive un momento que lo brillar a escala nacional e internacional, colocándolo en el spotlightde la industria de la moda local y extranjera.

Eddy aprovechó este momento para conversar con El Nuevo Diario sobre su incursión en la moda, su oficio como Personal Shopper y Asesor de Imagen, y su visión del estilo, además de compartirnos consejos para pasar una época atípica de festividades sin perder el estilo.

P. ¿De dónde nace tu pasión por la moda?

R. Nací con la vena del arte y la pasión por la moda. Cuando regresaba al país de vacaciones, mi pasatiempo era arreglar el closet de zapatos de mi abuela.

P. ¿Dónde te formaste en torno a la moda y el estilo?

R. ¡Si! En mis años de estudio no existía una academia que impartiera asesoría de imagen como licenciatura, así que busqué el pensum de la universidad de Palermo y empecé a cumplir con esos requisitos de manera informal buscando clases en línea, fui a Chavón, me iba a Santiago, FIT en Nueva York, y demás. Buscaba cualquier lugar que diera alguna materia a fin con ese pensum para formarme.

P. ¿Cómo defines tu estilo personal?

R. Técnicamente hablando soy de estilo dramático creativo. Para ser exactos un 75% dramático y un 25% creativo. Soy muy ecléctico y me gusta mucho jugar con piezas, aunque hay una característica que siempre me gusta mantener: la elegancia.

P. ¿Cuáles son tus piezas preferidas para vestir?

R. ¡Amo los blazers y los cuellos tortuga! Son las piezas que más utilizo. También me encanta el estampado animal, lo siento muy yo.

P. ¿Qué te motivó a ser asesor de imagen?

R. Después de los 16 años, luego de un proceso de depresión, encontré en la moda en un refugio y una forma de ayudarme a mi. Desde ese momento lo hago como mi oficio.

P. ¿Qué es lo más satisfactorio y el mayor reto de tu trabajo como estilista y asesor de imagen?

R. Lo más satisfactorio en mi trabajo es la evolución de mis chicas, me emociona mucho porque cuando veo que una mujer recupera su autoestima y vuelva a ser de cierta forma, ¡para mi es lo más grande! Lo más difícil fue crecer en el mercado, porque lamentablemente todavía estamos en el país de los apellidos.

P. Sabemos que también eres “Personal Shopper”, ¿Qué diferencia existe ente un asesor de imagen?

R. El asesor te ayuda a definir lo que te conviene, y el personal shopper te ayuda a buscarlo. Como personal shopper lo que hago es ayudar a las clientes a realizar compras e inversiones inteligentes respecto a sus piezas. En ambos escenarios asesoro a la clienta para que las piezas que se escojan sean de acuerdo con su tipo de cuerpo, estilo, y colores favorecedores.

P. Hablas mucho de lo valioso que es proyectarse para lo que se desea a través de la imagen, ¿Qué tan importante es la apariencia en la actualidad para triunfar?

R. La imagen es la llave que abre la puerta al éxito. Digo esto porque no tenemos la capacidad de ver lo positivo de un individuo de forma física. Cuando no se tiene una coherencia entre lo que se es, lo que se dice que es, y lo que se quiere ser es muy difícil lograr esas metas porque los factores no están alineados.

P. Dices que el amor es el eje central de tu trabajo, ¿Por qué?

R. Lo que trabajo con mis clientes es una herramienta de “coach” para que la mujer desarrolle una evolución y crecimiento de su amor propio y su imagen. Lo que busco es que la ropa sea un aliado para mostrar lo positivo. El eje principal es el amor que la cliente siente por ella y el amor que yo siento por mi trabajo.

P. ¿En que te inspiras para crear un estilismo?

R. ¡La inspiración me llega todos los días! Algo que me inspira mucho es ir al pasado. Ver que usaba David Bowie o cuál fue la colección de Chanel en los años 60.

P. ¿Cómo percibes el crecimiento de la moda dominicana y la incursión del estilistas y asesores en la industria?

R. Creo que hemos evolucionado bastante. Creo que diseñadores y estilistas han tenido un gran desarrollo gracias a plataformas como Dominicana Moda, que ha impulsado el talento local. Aun nos falta mucho, pero entiendo que vamos por muy buen camino y que debemos darle más acogida a los nuevos talentos.

P. De los servicios que realizas, ¿En cuán te diviertes más?

R. En todos me divierto.

#EDDYELIGE

¿Mocasines o tenis?

Mocasines

Color favorito

Negro

Época del año

Otoño

Un estampado

Animal print

Ícono de la moda

Harry Styles, David Bowie, Prince e Irving Beltré

La ciudad más fashion

París

¡Navidad en confinamiento sin perder es estilo!

Eddy Gómez comparte consejos para no perder el estilo en estas Navidades.

Rehúsa y recicla. Tratar de ver que se tiene en el closet de forma que se pueda evitar realizar gastos innecesarios. Un vestido que se pueda convertir en crop top o una falda que se pueda poner más corta.

Adecua tus atuendos a las actividades que realizaras. Estas Navidades son muy atípicas, por lo que las actividades serán más casuales y más temprano.

¡Disfrútalo! Sin importar el evento, la hora ni lo que usaras, el proceso para elegir un look debe ser divertido y que traiga felicidad.