Eddy Alcántara: prórroga en caso “César El Abusador” permitirá incluir a más personas en expediente

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. El político y abogado Eddy Alcántara aseguró este jueves que la nueva investigación que realizará el Ministerio Público contra los implicados en la red de narcotráfico y lavado de activos que dirigía César Emilio Peralta “César El Abusador”, permitirá introducir algunos elementos que podrían delatar a algunas personas que no están en el expediente del caso.

El comunicador hizo su ponderación sobre la solicitud hecha por el Ministerio Público a la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional de una prórroga de cuatro meses para concluir la investigación contra implicados en la red de “César El Abusador”, caso que el 25 de agosto cumplió un año en manos de la justicia.

Mediante una nota de prensa, Alcántara dijo que la investigación que inicia a partir de la prórroga hará una pesquisa seria y permitirá al Ministerio Público delatar a las personas que están calladas, pero que saben que protegían a César Emilio Peralta.

El jurista expuso que los investigadores del Ministerio Público no habían encontrado nada referente al caso porque no se les permitía profundizar la pesquisa: “Por eso los abogados dicen que el tribunal tendrá que archivar el caso que ya tiene un año y el Ministerio Público aún no ha presentado acusación contra los vinculados… pero a partir de esta prórroga será distinto el caso”.

“Muchos saben quiénes los protegían y quiénes los alertaron… y muchos saben que un verdugo cuando fue a tomar posesión en una institución del Estado fue en una jeepeta a entregarla, sabiendo de quién era”, aseveró.

Eddy Alcántara precisó que el proceso en contra de los implicados en la red de narcotráfico y lavados de activos que dirigía César Emilio Peralta “César El Abusador” tiene que llegar hasta el final.

“Si hay políticos implicados que se les enseñen al país, para que no sigan compartiendo con la gente sería en sitios públicos, creyendo que son decentes, mostrando unas riquezas que internamente las personas se preguntan cómo la consiguió, si no hace nada ni tiene un empleo ni una empresa que justifique esos bienes… y es donde uno se da cuenta que algo anda mal”, concluyó el jurista y comunicador.