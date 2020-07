Eddy Alcántara: nuevo gobierno debe realizar levantamiento sobre realidad del endeudamiento

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente en Funciones del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Eddy Alcántara, propuso este viernes al nuevo gobierno que encabezará el presidente electo Luis Abinader, realizar a partir del 16 de agosto un levantamiento sobre la realidad del endeudamiento del Estado dominicano.

Alcántara precisó que la situación económica que vive el país, a causa de la pandemia del coronavirus (COVID-19), obliga a las nuevas autoridades tener un control de los fondos que están pendientes de ejecución y que fueron tomado como préstamos internacionales.

Mediante una nota de prensa, el dirigente reformista recordó que desde el pasado mes de marzo el país ha tenido una economía contraída y que se han tenido que realizar una series de inversiones que no estaban previstas en el Presupuesto General del Estado del 2020, por el COVID-19, lo que ha creado una situación difícil en República Dominicana.

No obstante, el presidente en funciones del PRSC manifestó que desde hace tiempo viene criticando el desorden de los endeudamientos que han realizado los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), incluso por tomar préstamos que muchas veces no se necesitaban o no se ejecutaron tal cual se habían previstos y se les aprobaron en el Congreso Nacional.

En ese sentido, aseveró que la nueva administración del Estado dominicano debe averiguar si de esos préstamos tomados en los gobiernos del PLD hubo escape de fondos o desvíos de los mismos: “Aquí para poner tres tubería siempre era envase a endeudamientos, ahora toca averiguar si se compraron y se colocaron”.

Eddy Alcántara sostuvo que es un deber de la nueva administración realizar una recopilación de la cantidad de préstamos tomados por los gobiernos del PLD, para determinar sus ejecuciones y saber cuáles fondos quedan pendientes, ante la situación difícil que le viene al país, para el 2021, ya que se prevé que no se podrán producir las riquezas suficientes para solventar las necesidades y dar salidas a los compromisos de las deudas.

“Ahora más que nunca es que se impone que se haga un levantamiento a partir del 16 de agosto de la realidad de esos endeudamientos y de las inversiones que se hicieron con esos fondos”, expuso.

Advirtió que si esos endeudamientos no se utilizaron para los conceptos que fueron aprobados por el Congreso Nacional y no aparecen las inversiones generales de todos esos fondos tienen que haber responsables.

“Entonces alguien tiene que buscar lo que falta y lo que no están…alguien tiene que dar un explicación de porqué esos recursos se tomaron para una cosa y no se invirtieron…aquí se hizo de todo con esos préstamos internacionales”, puntualizó Eddy Alcántara.

