Eddy Alcántara: no puede haber retaliación, pero tampoco borrón y cuenta nueva

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El presidente en funciones del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Eddy Alcántara, afirmó este jueves que en República Dominicano no puede haber retaliaciones, pero tampoco borrón y cuenta nueva, ya que la población exige justicia contra quienes manejaron los recursos del Estado de manera inadecuada.

Alcántara explicó que a todas las personas que se les han comprobado mediante programas de investigaciones y en otros medios serias irregularidades sobre los manejos de los fondos públicos y estafas deben ser sometidas a los organismos correspondientes para que respondan por sus actos.



Mediante una nota de prensa, el dirigente reformista dijo que toda esa gente en el Gobierno que estaba abusando de la cercanía del poder ponían en peligro a las personas que realizaban las denuncias, debido a que las amenazaban y se convertían en el “cazador cazado”.



Expuso que todo lo que se ha hecho público en los programas de investigaciones no es para que se le hable al país de borrón y cuenta nueva: “Las autoridades con tanto déficit económico y endeudamiento que van a dejar a este país, y que va asumir un nuevo gobierno, en medio de una situación sanitaria difícil, para que esta gente crean que pueden salir de la administración del Estado con esas riquezas que no pueden justificarlas”.



El presidente en Funciones del PRSC dijo que a la nueva generación política no se le puede dar el mal ejemplo de que esos casos de corrupción se pueden quedar impunes, sino que se debe recuperar en recuperar cada peso que se le ha saqueado al Estado dominicano para complementar presupuestos deficitarios.

“Aquí hubo un grupo de gente que endeudo al país a la carrera, pero muchos de esos recursos que eran para construir obras determinadas, pero que, no se hicieron, hay que terminar dónde están esos fondos, ya que se van a necesitar ante tantas necesidades”, apuntó.

