Eddy Alcántara califica de abuso que gobierno saliente siga endeudando sin control al Estado  

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El presidente en funciones del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Eddy Alcántara, calificó este sábado de abuso de que el gobierno saliente siga endeudando sin control al Estado dominicano

Alcántara indicó que los funcionarios salientes no han entendido el mensaje del presidente electo Luis Abinader, quien expuso que en su gobierno no habrá retaliación, pero que, no habrá borrón y cuentas nuevas.

Mediante un comunicado, Alcántara precisó que algunos funcionarios están jugando a crear situaciones para dejar entrampado al gobierno que se instalará el próximo 16 de agosto.

“Esos funcionarios salientes piensan que los nuevos no van a defender lo que con tanto sacrificios se logró, para en el país se produjera un cambio y se instalara un gobierno honesto”, manifestó.

El también abogado condenó que a 15 días de abandonar la administración pública el gobierno saliente continúa endeudando el país, al reiterar como un abuso, ya que los préstamos los están tomando sin control y sin consultar al presidente de la República, Danilo Medina, para que los suplidores les sultán, sin tener en cuenta de que esta gestión termina el 16 de agosto.

Alcántara precisó que tiene un expediente de una institución del Estado, la cual pretenden dejarla con una deuda superior a los mil millones de pesos, con el objetivo de suplirse de mercancías que no se terminan en 16 días, sino en cuatro, cinco o seis meses.

El dirigente político reiteró su solicitud a las autoridades entrantes del nuevo gobierno a tener los tres pilares del país, como es la situación sanitaria, económica y educativa, pero que inicie un proceso profundo de investigación en el endeudamiento público nacional e internacional.

“Hay que se creen las condiciones para los que no puedan justificar los gastos que hicieron les devuelvan los fondos al Estado dominicano de una manera o de otra…aquí hay gente que no le duele el país, sino dar el último zarpazo y liquidarse y dejar un rebú al gobierno entrante”, apuntó Alcántara.

Anuncios

Relacionado