Eddy Alcántara asegura oposición asume posición “muy politiquera” para criticar iniciativas del gobierno

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director ejecutivo de Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, declaró este lunes que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha adquirido una posición “muy politiquera”, tratando de criticar todas las iniciativas del gobierno de Luis Abinader independientemente de que sean positivas o negativas.

Alcántara expresó que ayer escuchaba con “mucha pena” al senador Yván Lorenzo hablar mal de los precios de los combustibles y que le “parece que se le olvidó que en los gobierno del PLD durante los últimos 20 años, hubo una etapa donde se recibían los beneficios de Venezuela, a través de PETROCARIBE y nunca le transfirieron eso a los consumidores”.

Dijo que por el contrario, se incentivó a que el gobierno de Leonel Fernández y Danilo Medina, le colocarán más impuestos a los combustibles.

“Se le olvidó que Abinader recibió el petróleo en 42 y ahora está en 92 dólares, no aumentó, ni un 120%, sin la existencia de Petrocaribe. Pero parece que desconoce también, que el gobierno ha tenido que sacrificar parte de los recursos destinados a otras instituciones para tratar de subsidiar el precio se los combustibles”, aseguró el abogado en una entrevista realizada por el programa “Abriendo la mañana con Dary Terrero”, transmitido de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.

Informó que en las últimas semanas ha invertido aproximadamente, 2,100 millones de pesos dominicanos para que el aumento universal del petróleo, no impacte tanto al país.

Agregó que el PLD y FP hablaron por hacer sentir su oposición, ya que para él no hay un punto en el discurso del presidente Abinader durante la rendición de cuentas, que no sea la realidad de lo que el pueblo dominicano está viviendo.

“Al presidente le ha tocado gobernar en los momentos más difíciles de los últimos 30 años en la República Dominicana, gracias a la pandemia que se estuvo enfrentando”, manifestó Alcántara.

Afirmó que la oposición está pidiendo a un gobierno que solo tiene 18 meses, que solucione todos los problemas que no pudieron resolver los gobiernos del PLD en los pasados 20 años.

