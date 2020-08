Eddy Alcántara afirma cobertura servicios de salud anunciada por Abinader impactará  la lucha contra la pobreza

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente en funciones del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), doctor Eddy Alcántara, expresó este lunes que el anuncio del presidente electo, Luis Abinader, de que en este mismo año no habrá en el país un solo dominicano que no tenga acceso a los servicios de salud en todo el país, revela el empeño que tiene el mandatario de que ese servicio llegue a todos los ciudadanos “con calidad y eficiencia” y para que no hayan ciudadanos excluidos por razones económica.

Mediante un comunicado de prensa, el dirigente político, quien en las pasadas elecciones encabezó un movimiento a lo interno de su partido para respaldar la aspiraciones de Abinader en primera vuelta, expresó que con la implementación de esa medida, el presidente lleva la salud hacia los más pobres, “por lo que la medida tiene un impacto de carácter económico y social que define las características humanas de un gobierno que su norte es el de trabajar para elevar las condiciones de vida de la gente”.

“El presidente demuestra una gran sensibilidad social con la decisión, pero a la vez se sitúa en un plano de preeminencia al apuntalar la renovación del sistema de salud nacional como un elemento esencial en su gestión, convencido de que un sistema de salud sólido, eficiente y de buen funcionamiento, que satisfaga las necesidades de salud de los sectores vulnerables y que han sido excluidos por todos los gobiernos, han encontrado en Luis Abinader a un presidente que es a la vez un aliado portentoso para sacarlos de su tradicional miseria”, exclamó Alcántara.

El dirigente político entiende que la cobertura sanitaria universal tiene consecuencias muy directas en la salud de la población, afirmando que el acceso a los servicios sanitarios permite a las personas ser más productivas y contribuir más activamente al bienestar de sus familias y las comunidades, en términos generales.

Subrayó que la protección que hace el gobierno contra riesgos financieros impide que las personas se empobrezcan debido a que no tendrán que pagar de su propio bolsillo los servicios de salud.

“Por lo tanto, la cobertura sanitaria universal es un componente fundamental del desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza, y un elemento clave de todo esfuerzo por reducir las desigualdades sociales. La cobertura universal es el sello distintivo de un gobierno determinado a mejorar el bienestar de todos sus ciudadanos, como lo es el gobierno del cambio que encabezará Luis Abinader”, agregó Alcántara.

