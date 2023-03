Edarlyn Reyes, enfocado en seguir creciendo en el fútbol internacional

Marcó el primer gol de un dominicano en la Copa Libertadores

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El pasado jueves el delantero Edarlyn Reyes anotó el único gol en la derrota 3-1 del Always Ready, de Bolivia, ante el Magallanes, de Chile, para convertirse en el primer el primer futbolista dominicano en marcar un gol en la historia de la Copa Libertadores, una actuación que lo llena de orgullo y que dijo lo empuja a seguir adelante.

«Me siento feliz por poder marcar en un torneo internacional que juego por primera vez. Creo que fue una ilusión, un sueño desde pequeño. Lamentablemente no se pudo conseguir el resultado, que era pasar a la fase de grupos, pero en lo personal me siento orgulloso de mí por lo que estoy demostrando y por donde he llegado en el fútbol hoy en día, saliendo de dominicana. Creo que es un orgullo y satisfacción para mí y para el país», expresó Reyes al hablar para Revista Deportiva de CDN Deportes.

Cuando el reloj marcó el último minuto del partido (91) Reyes picó la pelota sobre el arquero para producir el histórico gol para la República Dominicana y el único tanto de su equipo.

“Seguiremos trabajando para poder seguir luchando por nuestro sueño, jugar más copa internacional y poner la bandera dominicana en alto”, señaló “Tamarindo”, como es conocido Reyes, quien debutó como profesional con el Cibao FC en la Liga Dominicana de Fútbol.

“Cibao fue la llave que abrió todos mis sueños como futbolista”, sostuvo Reyes, quien está convencido de que puede continuar escalando en el fútbol internacional

Reyes, quien también mostró su talento en los Emiratos Árabes Unido, entiende que el recorrido que ha realizado lo ha ayudado a crecer en todos los ámbitos de su vida.

“Creo que esto me ayudó a crecer como persona y como jugador y lo he venido demostrando en cada equipo que he llegado”, afirma el estelar dominicano.

Selección nacional

Reyes especificó que accionar con el seleccionado nacional es una ilusión de todo jugador dominicano.

El delantero de 25 años señaló que seguirá tras sus sueños, ya que en este recorrido ha podido derrumbar barreras para alcanzar lo que hoy ha logrado.

“Voy a Seguir soñando, porque el día de ayer estaba trabajando construcción y hoy mira donde estoy, jugando torneos internacionales”.

