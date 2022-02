Ecuador entre los 25 países que acogerán Festival de Cine Japonés en línea

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, QUITO.- Ecuador se encuentra entre los 25 países en los que se proyectará el Festival de Cine Japonés en línea, informó este jueves la embajada nipona en Quito. La segunda edición del festival en línea, completamente gratuito, se desarrollará entre del 14 y el 27 de febrero, con la proyección de veinte películas entre las que se incluyen algunos grandes éxitos en los cines de Japón en 2021, como Under the Open Sky , Aristocrats y It’s a Summer Film.

Además, se han seleccionado documentales que representan elementos de la cultura japonesa, como SUMODO -The Successors of Samurai- y The God of Ramen, según la página oficial del Festival.

Se presentarán dos películas de animación del director Yasuhiro Yoshiura, Time of EVE the Movie y Patema Inverted, además de un clásico atemporal que abrió la puerta para que el cine japonés llegara al resto del mundo, RASHOMON, de Akira Kurosawa.

Durante el festival, se planean entrevistas y charlas con directores y miembros del elenco, así como una variedad de eventos en cada país participante.

Si bien el festival del año pasado fue un primer intento ambicioso, el festival de 2022 tiene como objetivo compartir el cine japonés con el mundo “a una escala nunca antes alcanzada”, apunta el portal que, además, deja un mensaje para la audiencia.

“Debido a la pandemia actual, muchas personas en todo el mundo están lidiando con sentimientos de dolor, tristeza y aislamiento. En estos tiempos, nuestra esperanza es que este festival de cine pueda brindar incluso una pequeña sensación de alivio y ayudar a las personas a vivir con una perspectiva positiva del futuro”, señala Masafumi Konomi, productor del festival.

Entre las películas que se proyectarán hay dramas, documentales, teatro histórico, novelas de suspenso, cine clásico, animación y comedia.

Además de Ecuador, el festival se proyectará en países americanos como Estados Unidos, México, Brasil, Argentina y Perú, naciones europeas y asiáticas.

Los organizadores advierten en su portal que, según el país, es posible que algunas de las películas no estén disponibles.

Las películas se presentan con subtítulos en un máximo de quince idiomas. Sin embargo, para algunas películas, solo estarán disponibles los subtítulos en inglés.

El Festival de Cine Japonés se estableció en 2016 con el objetivo de compartir el cine de ese país con 10 naciones de la Asociación de las Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), además de Australia.

Comenzando en 2017 con China e India, el festival se expandió a Rusia en 2018 y en 2019 se llevó a cabo en 12 países y 56 ciudades, atrayendo a más de 170,000 visitantes durante el transcurso del año, reza el portal.

En 2020 se llevó a cabo tanto en presencial como en línea, y el primer Festival online 2020-2021 registró más de 220,000 visitas de 20 países.

