Economista ve preocupante gobierno deje fuera a emprendedores y “freelancers” en las medidas económicas por el coronavirus

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El economista y comunicador Kelvin Alcántara ve preocupante que el presidente Danilo Medina no haya pensado en los jóvenes y gente de la clase media con proyectos de emprendedurismo y los llamados “freelancers” en las medidas económicas y financieras para combatir la crisis por el coronavirus.

Alcántara, quien conversó en una entrevista para la plataforma de dParranda TV con quien suscribe, vio positivo que se hicieran planes para los más necesitados, que se pensara en los empresarios y empleados que podrían perder sus trabajos o salarios, pero cuestionó que un sector que genera movimiento a la economía nacional, como son los trabajadores independientes, queden fuera de las medidas, siendo estos quizás los más afectados ante una paralización de los trabajos por los próximos meses.

“Los emprendedores tienen gastos operativos, pagan luz, teléfono, local, pagan a sus colaboradores, impuestos, pagan seguridad social y en estos meses no recibirán ningún tipo de ingresos, pero seguirán teniendo las mismas cargas, esto debe ser solucionado con decisiones estatales así como lo tienen los demás sectores”, explicó Kelvin.

Cuestionado en el espacio que también puede ser escuchado como dParranda en podcast en Spotify, iTunes, Amazon, Apple Podcasts, entre otros, el joven especialista hizo un llamado a que las autoridades puedan flexibilizar y llegar a un acuerdo con las micro empresas y esos trabajadores autónomos, donde se pueda hacer una reforma fiscal ya que los anticipos y pagos de otros impuestos en este 2020 no habrá forma de que sean cumplidos como dicen las regulaciones de nuestro país.

“Nunca he estado de acuerdo con los anticipos, no tienen razón de ser en nuestra economía actualmente, ahora esto debe ser cambiado, porque si no muchos jóvenes que dan beneficio al Estado irán a la quiebra y será peor”, agregó en el conversatorio que puede verse a través del canal de Youtube de dParranda TV.

Anuncios

Relacionado