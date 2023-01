Economista sostiene sociedad dominicana está compuesta por “consumidores irracionales”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El economista Franklin Vásquez consideró que la sociedad dominicana está compuesta por consumidores irracionales a los que no les importan los precios, siempre que se trate de un producto en el que ellos estén interesados, situación que aseguró es aprovechada por los empresarios para vender lo más caro posible cada articulo.

“Tú sabes cuál es el gran problema que hay en este país, que los empresarios mientras ellos puedan vender lo más caro posible van a vender, porque nosotros tenemos unos consumidores irracionales desde el punto de vista de que a nosotros no nos importa precio. Hay artículos que a nosotros nos ponen cualquier pecio y compramos”, expresó.

Sostuvo que los dominicanos no tienen espíritu de conjunto para dejar de consumir un producto cuando presente alguna alza, argumentado que de hacerlo los precios bajarían, “porque hay artículo que los empresarios no aguantan tenerlos guardados, porque caducan”.

“El gran problema de mercado de nosotros es que no hay tendencia a bajar los precios, aunque bajen los insumos y bajen el costo de la materia prima”, comentó.

Vásquez fue entrevistado por los comunicadores Liliam Mateo, Domingo Ramírez y Miguel Sandoval en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Respondiendo a cuestionamientos que buscan una explicación sobre por qué si la República Dominicana presenta un crecimiento en su economía al final de cada año, aún no ha sido posible reducir la cantidad de provincias deprimidas, el economista señaló que la mala distribución de la riqueza es un problema mundial.

De igual forma, puntualizó que el crecimiento económico no necesariamente tiene que disminuir la inflación, porque no hay una relación directa entre ambos, debido a que el alza registrada en el país no depende de factores internos, sino internacionales.

“Porque tú puedes tener un crecimiento en la economía y puedes tener una inflación que no depende de factores internos, sino internacionales, por eso digo que debemos entender cómo funciona la economía”, indicó.

En ese aspecto, agregó que la economía puede ser macro y micro, esta primera tiene que ver con las variables generales: inflación, Producto Interno Bruto, tasa de cambio y tasa de interés; en cambio, la segunda se relaciona con las decisiones de empresas y los consumidores.

Testificó que “una cosa es la macroeconomía y las variables macroeconómicas, como es el crecimiento, y otra es lo que tiene que ver con los mercados y las unidades productivas individualmente.

Por ejemplo, la inflación es el aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía, de todos, ahora bien, cuando yo hablo de un producto en específico me estoy refiriendo a la microeconomía”.

