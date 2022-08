Economista NG Cortiñas dice Gobierno gasta RD$2 billones sin resultados

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El economista Haivanjoe NG Cortiñas afirmó que la administración del Gobierno del presidente Luis Abinader, en sus dos años, ha gastado más de 2 billones de pesos, sin que el país pueda ver y disfrutar ninguna obra importante de infraestructura en dicho período.

Cortiñas enfatizó que, en el pasado, ningún otro Gobierno ha gastado tanto dinero del presupuesto nacional en tan poco tiempo, un billón por año, complicándose ese gasto, dado el hecho de que, del referido monto erogado, apenas ha destinado el 9.0 % en inversión pública, maquinarias y equipos.

NG Cortiñas explica que durante los cuatro meses del 2020 que les tocó gobernar a las actuales autoridades, gastaron RD$ 405 mil millones, en todo el 2021 el monto se elevó a RD$ 985 mil millones, y en lo que va del año 2022, más de 610 mil millones, para un total que supera los 2 billones de pesos, una cifra que alcanza los 13 dígitos, algo sin igual en la historia de la hacienda pública dominicana.

El economista lamentó que los más 2 billones gastados, no sólo no benefician a la presente generación, sino que tampoco beneficiará a las futuras, porque en 2 años de gobierno, las autoridades no pueden presentar ninguna obra de infraestructura de la que la población pueda sentirse orgullosa, como pasa con el metro, los elevados, túneles, paso a desnivel, autovía, entre otro tipo de ejecutorias, construidas en la gestión de Leonel Fernández.

Entonces, ¿para qué el Gobierno quiere un presupuesto complementario para el año 2022, si la calidad del gasto, medido por las obras que requiere el país, que los funcionarios no la construyen, solo son anunciadas?, se preguntó Haivanjoe NG Cortiñas.

El economista externó sus opiniones en el programa Palpitar Económico.

