Economista dice es alarmante que mayoría de recursos Presupuesto 2020 vaya destinado al gasto corriente

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El economista y experto en finanzas, Robert Méndez criticó la alta cantidad de recursos destinados al gasto corriente en el presupuesto General del Estado y Ley de Gastos Públicos para este 2020.

Entrevistado por el periodista Vargavila Riverón en el programa “Frías y Calientes”, a través de Hilando Fino TV, Méndez calificó de preocupante que de los 997 mil 119 millones de pesos contemplados para el presente año, 861 mil millones irán destinados al consumo, mientras que el restante, 139 mil millones estará consignado al pago de la deuda pública, por lo que recomendó al Poder Ejecutivo reducir el gasto corriente.

“El problema está en cómo se va a manejar y desarrollar ese presupuesto, estamos hablando que de esos 997 mil millones de pesos, la mayor parte irá al consumo, otra parte al pago de deudas y el restante a inversiones, el gobierno central está planteando un consumo de más de 600 mil millones de pesos y apenas 24 mil millones para inversiones en este año, así no se maneja un presupuesto, ni una economía, en lo que deben enfocarse es en la reducción del gasto corriente, reagrupar instituciones que son de mucho consumo, bajar sueldos y eliminar entidades que lo único que hacen es crear presión al nivel de gastos estatales”, declaró el experto, quien es catedrático de varias universidades.

Agregó que, “lo que se estima en toda empresa, siendo el gobierno la empresa más grande de cualquier sociedad, los ingresos deben ser mayores a nuestros gastos, pero en el caso de nosotros no es así, se ha proyectado que los ingresos ascenderán a 750 mil millones de pesos y el restante que será el déficit fiscal, asciende a 110 mil millones de pesos, estamos visualizando que para llegar a la astronómica suma de casi el trillón, tendrán que tomar un préstamos de 246 mil millones de pesos, siempre y cuando se logre recaudar lo proyectado”.

DEUDA

Asimismo, consideró alarmante y cuestionó los niveles de la deuda pública, ya que al cierre del pasado año 2019 la misma alcanzó los 44 mil 500 millones de dólares, según cifras del Banco Central.

“Ahí hay mucha tela por donde cortar, hasta noviembre de 2019 la deuda pública ascendía a 44 mil 500 millones de dólares, es preocupante el monto y la evolución que ha tenido esa deuda, significa esto que nuestros nietos nacerán con un pagaré debajo del brazo, lo más alarmante es que esos empréstitos no lo ha contraído el pueblo Dominicano, sino la clase política que ha gobernado el país, tenemos que evitar caer en default, por eso recomendamos mucho tacto con el nivel de gastos y deuda”, apuntó.

CRECIMIENTO ECONÓMICO 2020

Sostuvo que este año la economía no crecerá al mismo ritmo de 2019, porque estuvo impactada por un decrecimiento en el turismo, a raíz de la campaña de descrédito internacional que tuvo el país.

No obstante, dijo que va a seguir creciendo y según las proyecciones del Banco Central alcanzará un 5%+ o menos 1, “pero ese crecimiento no es equitativo porque no se redistribuye en el nivel que debería distribuirse, por lo cual la mayoría de los Dominicanos no lo perciben”.

