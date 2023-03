Economista del PLD cita temas ausentes en rendición de cuentas el pasado 27 febrero

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El economista, Richard Medina, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), citó los temas, que a su juicio resultaron ser los grandes ausentes en el discurso del presidente de la República el pasado 27 febrero, en razón de que son los que afectan de manera directa el consumo y el bienestar de las familias dominicanas.

El también profesor universitario citó la fragilidad del mercado laboral dominicano, la situación fiscal del Gobierno, las altas pérdidas eléctricas, el impacto del alza de las tasas de interés y la ley de hidrocarburos.

“El mercado laboral dominicano exhibe un crecimiento de 1,952 empleos en el tercer trimestre de 2022 respecto al tercer trimestre de 2019. Comparar con 2020, donde ya estaba la pandemia operando desde finales de marzo, no refleja la recuperación de la economía dominicana, sino que es un ejercicio innecesario y que lleva a errores por estacionalidad”, dice Richard Medina en un artículo periodístico publicado en Vanguardia del Pueblo Digital y en la multimedia Ojala.do.

Completa este aspecto del mercado laboral afirmando que sí ha habido un aumento en el empleo informal que ya supera el 58%, cuando estaba en 55% antes de la pandemia.

En cuanto al déficit fiscal ascendió a 3.5% del producto interno bruto (PIB), el más alto de los últimos 10 años, exceptuando 2020, explica que “a pesar de tener recaudaciones históricamente altas (15.3% del PIB) y una baja ejecución de gasto de capital (2.5% del PIB), en 2022 el déficit aumentó de manera importante por el incremento de la nómina, los subsidios y el pago de intereses.

Sobre la deuda pública, da como cierto que la misma se ha reducido en 2022 versus 2020 como porcentaje del PIB. No obstante, esto se explica porque el PIB de 2020 tuvo una caída 6.7% como consecuencia del cierre de la economía por la pandemia.

Richard Medina dijo que en su discurso del 27 de febrero el Presidente solo abordó el aspecto generación eléctrica dejando de lado los altos niveles de pérdidas de las llamadas EDES, las que están exhibiendo “niveles de pérdidas de 32% en enero-noviembre de 2022; las pérdidas de electricidad se definen como energía facturada a los consumidores dividida entre la energía comprada a los generadores por las EDES”.

Respecto al alza de tasas de interés, explicó que sus efectos se están sintiendo en el presupuesto de las familias dominicanas, y en sectores económicos que demandan intensamente fondos prestables, como la construcción.

“El presidente no mencionó la ley de hidrocarburos, contrario a su mención en un discurso de 2022. La realidad es que la ley de hidrocarburos, que no ha sido aprobada en el Congreso Nacional todavía no tendrá impacto en el precio de las gasolinas” dijo

Relacionado