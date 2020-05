Economista chilena afirma el 30% fondos de pensiones es un derecho que les asiste a los trabajadores

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La reconocida economista chilena María José Becerra Moro afirma que la petición para que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) entreguen un 30% de los ahorros a los trabajadores, no es complacerlos en su pedimento, sino que es reconocerles un derecho que les asiste.

Becerra Moro, se preguntó por qué razón los trabajadores tienen que pagar las consecuencias de una pandemia que no fue provocada por ellos.

Explicó que, en la situación de emergencia y pandemia que vive el mundo, los trabajadores son los más perjudicados y enfatizó que en la actual situación se está protegiendo más al capital que a la misma clase trabajadora.

La economista manifestó que todos los trabajadores tienen derecho a una pensión y disfrutar de un retiro digno cuando lleguen a adultos mayores.

Así mismo, fue enfática al afirmar que “el Estado en época de pandemia tiene que hacerse responsable de los ciudadanos y ciudadanas y garantizarles por lo menos lo mínimo; tratando así de proteger el bien común”.

La economista refirió además que, “no sólo en Chile y en la República Dominicana, sino en otros países latinoamericanos existe un alto porcentaje de gasto en salud de parte de los trabajadores, debido a que el modelo de salud existente no está siendo garantía de derechos, sino que más bien lo que existe es un mercantilismo.

Becerra Moro externó sus conceptos al ser entrevistada en el programa TIEMPO TV que producen César Dalmasí y Yoni Carpio por Red Nacional de Noticias RNN Canal 27, donde también dijo que, la Seguridad Social es un derecho social colectivo.

Expresó que no está de acuerdo con una ley que le permita al trabajador retirar una parte de sus ahorros, porque así se tomaría la Seguridad Social como una industria y no como un derecho que han adquirido los trabajadores.

Refiriéndose a su país, Chile, indicó que más del 90% de los chilenos ve como su problema principal el sistema de pensiones que genera miseria y jubilaciones de hambre, tras manifestar que la pandemia ha puesto de relieve la necesidad de recuperar el rol del Estado en ése aspecto.

La economista dijo que de acuerdo a las consultas ciudadanas de su país, realizadas por los alcaldes y alcaldesas, lo que provocó el estallido social reciente, fue la aplicación de políticas neoliberales, sumadas al conjunto de estrecheces y desaciertos políticos y sociales.

En relación a la ley de Seguridad Social de su país dijo que, en este momento se busca una reforma a la misma, y que se tiene el propósito de crear un instituto de administración de pensiones que permita la desmercantilización de las AFP.

Becerra Moro explicó que, luego de que pase la pandemia; desde su punto de vista particular, entiende que, a nivel mundial no se visualiza un panorama favorable para los trabajadores y que no se llegaría a buen término hasta que estos no sean reconocidos como tales y logren organizarse.

Dijo que en Latinoamerica crecerá el desempleo, la pobreza, la explotación del hombre y la desigualdad.

La profesional de la economía observó que, los trabajadores están ante la presencia de la cuarta revolución industrial; ante el teletrabajo y el retroceso de muchos derechos laborales, pot lo que está llamados a empoderarse a través de los colectivos, sindicatos y otras organizaciones que los agrupe

Finalmente expresó que luego de que pase la pandemia y todo vuelva a la “normalidad” será muy necesario el fortalecimiento de los derechos que garantizan los Estados a los trabajadores.

