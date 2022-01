Economista Carlos Cuello llama al Gobierno a “dar un giro en la política monetaria”

Comparte esta noticia

Favorece reducir el circulante, seguir racionalizando el gasto y aumentar las recaudaciones

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El economista Carlos Cuello favoreció la reducción del circulante, racionalizar el gasto y aumentar las recaudaciones con el propósito de hacerle frente a la inflación provocada por factores externos como la pandemia de la COVID-19 y los altos precios internacionales del petróleo y sus derivados.

Reconoció que el Gobierno, a través del Banco Central, ha tenido un buen manejo de la política monetaria lo que ha evitado que la inflación sea mayor.

“Primero porque subsidió los combustibles, aportando millones de pesos para que los derivados del petróleo llegarán al público a los precios que debían llegar y que todavía sigue haciéndolo, no se sabe hasta cuando, y lo segundo porque la moneda dominicana se apreció, llegando a ser una de las mejores de la región”, aseguró.

Al participar en el programa Fuera de Récord que produce el periodista Elvis Lima a través de En Televisión, Cuello afirmó que las autoridades monetarias estarían compelidas a abocarse a dos reformas que no pueden esperar como la fiscal que, a su juicio, es necesaria y la tributaria, por las secuelas que va dejando a su paso la COVID-19, las cuales se evidencian en las caídas de las recaudaciones más el aumento del gasto, por lo que no tiene otro mecanismo de compensación.

Explicó que el Banco Central en medio de la pandemia siguió una política monetaria expansiva para estimular la demanda y evitar el colapso de la economía. “El Gobierno busca mantener la estabilidad económica, pero no lo va a lograr si no se identifican las fuentes de obtener los recursos con las recaudaciones, porque si no se enfrenta el déficit provocado por la pandemia, va a seguir endeudándose”, argumentó.

Lamentó que la calidad del gasto no haya mejorado, aludiendo al de capital y el corriente, porque solo se está invirtiendo un 14%, según dijo, mientras el Gobierno continúa sosteniendo la economía con endeudamiento, lo cual con el pago de los intereses se llevaría lo que se dispone en el presupuesto.

“La economía creció a un 12 por ciento, el Producto Interno Bruto (PIB) se incrementó a un 12, la deuda subió, pero cuando tú la llevas al producto interno bruto ese porcentaje es más bajo, por eso es que pese al pago de los 53,800 millones de pesos la deuda es más alta”, indicó.

Consideró que la estructura tributaria no ha permitido incrementar las recaudaciones al nivel del gasto y entre las debilidades del sistema señaló la evasión, lo que mantiene el ingreso en un 15 por ciento, aunque calificó el 2021 como el mejor en recaudación.

Abogó por un cambio en el manejo de la economía que incluya bajar el encaje legal, lo cual dijo se lograría con operaciones de mercado abierto, tasas subsidiadas, a la vez de reducir la expansión.

“Tenemos una inflación de 8.5, mientras los bancos solo pagan a los ahorristas un interés de 3 y 4 en certificados, en ahorro un 1, anual, entonces quienes tienen su dinero en los bancos lo que están es perdiendo en vez de ganar”, comentó Cuello.

Manifestó que por eso se hace necesario impulsar un alza de las tasas de interés de los bancos, que haya venta en vez de compra de certificados, y variación en la política monetaria.

Destacó que otra modificación importante sería la reforma laboral ante los cambios y desafíos que representa el nuevo orden establecido por la pandemia que ha intensificado el teletrabajo, y otras condiciones que no están contempladas en el Código de Trabajo vigente.

Relacionado