Economista Apolinar Veloz dice calidad del gasto no ha mejorado en el país.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO,-El economista Apolinar Veloz dijo este martes que la calidad del gasto no ha mejorado en el país, ya que para lograrlo el gobierno debe tener un presupuesto por programas y un plan definido con este tema, y no lo tiene.

Destacó que, si el gobierno tuviera un plan, dijera voy a reducir en 3% los niveles de pobreza y “eso me cuesta tanto, voy a poner el dinero en tales sectores económicos”.

Asimismo, el catedrático universitario significó que el presupuesto anual, para él, es un listado de gasto, ya que no tiene metas, no hay un objetivo y no hay indicadores, entre otros detalles.

Manifestó que no es posible decir que se alcanzará una meta con el menor costo, porque no se tienen los instrumentos para medir en el presupuesto público.

Por esa razón, dijo el economista, es “pamplina que le digan a la gente que tienen ahorro y que están teniendo un presupuesto que tiene calidad en el gasto, y eso no es cierto, absolutamente incierto, lamentablemente hay programa y medios que repiten cualquier cosa”.

Indicó, durante su participación en el programa Telematutino 11, que ningún presupuesto tiene ahorro hasta el 31 de diciembre, y el gobierno dice que utilizó los ahorros para pagar deudas, pero aclaró, que, si en verdad tuvo un ahorro, el mismo debió estar reflejado en el presupuesto del año siguiente como partida inicial de los ingresos para el nuevo presupuesto “y eso no pasó”.

Política pública y propagandas

Igualmente, Apolinar Veloz destacó que el gobierno ha fundamentado toda su política pública en propagandas y obviamente entre la relación que existe entre la prensa en términos generales y el gobierno, se da ese tipo de propaganda.

Dijo que el impulso económico que tiene el gasto público sobre la demanda agregada no tiene efecto muy fructífero sobre el crecimiento de la economía.

“Entonces, como prácticamente el gobierno ha tomado un montón de dinero, alrededor de unos 12 mil millones de dólares para enfrentar la tarea propia de las políticas públicas, la misma no tiene resultado positivo, por varias razones.

Puntualizó que el gobierno cuando dice que va a gastar 10 pesos y al final, tiene que gastar 8, porque 2 se van fuera y eso no tiene ningún tipo de efecto sobre la economía, y es por esa razón que la economía dominicana tiene un efecto negativo entre el crecimiento y la deuda pública.

La “pesada deuda pública” de la República Dominicana

El economista Apolinar Veloz tocó la “pesada deuda pública” de la República Dominicana, indicando que este país es el que más deuda tiene de los países de Centro América y el Caribe, y eso representa una relación negativa entre el crecimiento económico y el Producto Interno Bruto (PIB), de más del 70%.

Enfatizó que eso podría colocar el país en el rango de qué puede ocurrir una crisis de deuda y “la RD tiene que pagar del total de los gastos corrientes del gobierno, que es el 20% de interés.

“Y ese 20% que se va al exterior no tiene ningún tipo de impacto sobre la economía de la República Dominicana porque se gasta fuera”, dijo.

Dijo que de cada peso que gasta el gobierno, calculado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), es de un centavo, es decir solo un centavo tiene algún efecto sobre el crecimiento de la economía dominicana.

