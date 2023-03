Ecocidio o la devastación de los ecosistemas

¿No pondremos freno a la destrucción de la vida en el Planeta Azul y seguiremos la lógica del lucro y del derroche de los recursos, inmersos en el consumismo? Hacia 1972, cuando todavía sonaban mucho los partes de guerra de Vietnam, los cuales recordamos muy bien porque viajando con familiares por la zona rural de Hostos, en la provincia Duarte, pudimos ver humedades y pequeñas selvas vírgenes, pero al viajar nuevamente por allí hace cerca de 20 años pudimos notar que ya no estaban. Aquella primera visita a la zona de quien escribe, en la que nos extraviamos porque no salimos para ese lugar, si no para el llamado Gran Estero de Nagua, ocurrió en los inicios de 1972. En esos días de ese año fue que se celebró la Primera Conferencia Sobre el Medio Ambiente en Estocolmo, organizada por la Organización de las Naciones Unidas.

Desde ese entonces, defensores del medio ambiente han aparecido, entre los cuales personalidades, tales como: escritores, ecologistas y grupos corporativos. Ahora bien, las acciones parecen insuficientes. Entre los escritores que hace más de cuatro décadas han publicado sobre la temática, tenemos a Ezequiel Ander-egg, con su obra: El Desastre Ecológico, en la cual nos presenta una descripción interesante de todas las agresiones importantes a los ecosistemas, presentando datos cuantitativos de la contaminación, un análisis y una interpretación interesantes de los mismos. Destaca mucho el autor la contaminación por un largo tiempo del rio Támesis en Inglaterra, producto de la llamada Revolución Industrial iniciada en el siglo XVIII. Un autor mexicano hace muchos años publicó un opúsculo, bajo el título: Ecocidio, el cual se refiere sólo a la contaminación en su país.

En nuestro país el Dr. Antonio Thomen ha sido una de las personalidades emblemáticas en la defensa del medio ambiente y la preservación de los ecosistemas. En Francia un gran filántropo que defendió la preservación del Medio Ambiente, ya fenecido, fue Jack Cousteau. De igual modo, existen sociedades ecológicas y organizaciones políticas que han levantado reclamos en defensa de los ecosistemas, tanto aquí como en otros países. Entre los grupos corporativos, a nivel internacional tenemos la organización Greenpeace, la cual cuenta con 3, 000,000 de personas integradas en 55 países para defender los ecosistemas a nivel global.

Sin embargo, la voracidad del capital y sobre todo del gran capital es tan grande que no han podido hacer mucho con las acciones, hasta ahora realizadas para frenar el cambio climático. Si no hay límites a la libertad de comercio, por lo menos en la gran mayoría de los países si no en todos, no se podrá hacer mucho por el medio ambiente, la preservación de la vida y frenar el cambio climático. Algunos defensores de los intereses del capital y sobre del gran capital y del capital financiero privado, esos que hablan tanto de competencia y de las 48 leyes del poder, han llegado a elogiar el modelo chino de crecimiento económico, llegando a escribir libros con títulos que sugieren imitarlo; pero que China hoy día es el país más contaminante del mundo, independientemente que en el 2021 tenía unos 1,411 millones de habitantes que alimentar, eso no les importa, ni de que en China no haya elecciones cada 4 años.

Debe haber una forma de contaminar menos y controlar el crecimiento poblacional, porque en China no deben nacer más que los que mueren. El desarrollo industrial de ese país, cimentado en los controles que impone la existencia de un capitalismo de Estado en esa nación que es la más poblada del mundo, debería ser menos contaminante.

El comercio internacional chino pone en peligro hasta los océanos, con los inmensos barcos que tiene su flota mercante. Sin los mares protegidos, no tendremos protección a los ecosistemas y a la vida en el planeta; no sólo hay que proteger los manglares en las costas y los arrecifes de coral cerca de tierra en las aguas, los cuales están amenazados por el desarrollo expansivo del turismo. El sargazo es una gran amenaza para la vida marina. Por el dragado de la playa de Boca Chica, hace muchos años, destruyeron su barrera natural de coral y hoy día está peor que como estuviera antes del dragado. Hay que ver cuál es el costo social de oportunidad del desarrollo del turismo, es decir, si es mayor o menor lo que percibimos sin tantas inversiones en turismo que lo que percibimos con ellas, que en su mayoría son extranjeras y lo que hacen es repatriar muchos dólares a sus países de origen.

Los dueños de los grandes capitales no se cansan de engullirse la mayor parte del valor creado con la transformación de las materias primas o del valor realizado con ventas de mercancías o de servicios, explotando a trabajadores que ponen en acción sus músculos o sus destrezas espirituales, sin importarles la destrucción del medio ambiente. Lo de sociedad del conocimiento es más un mito o sofisma que una realidad.

Hoy día y sobre todo con las grandes sismos, los aparentes desórdenes en el clima, los deslizamientos de tierra, la desorientación que aparentemente tienen las especies de la fauna (especialmente la fauna salvaje), la violación a las disposiciones sobre veda a la cacería o el maltrato de los dos tipos tipo de ella, el consumo de cárnicos de algunas especies animales que otrora no se consumían o su domesticación, la desforestación, la destrucción por parte de las granceras y la mega minería de formaciones geomorfológicas (incluyendo cuencas de ríos y destrucción de lomas y cordilleras), el uso abusivo de agroquímicos, así como de medicamentos tóxicos y barbitúricos y la aparición de la pandemia, dan cuenta de que tenemos que proteger el planeta o colapsará la vida en él. Esto último no tardará muchas décadas para ocurrir y no tenemos el derecho a no actuar para que así no ocurra, porque a los habitantes actuales no nos pertenece el planeta de manera exclusiva y no podemos destruirlo. Hay que ir reduciendo el parque de vehículos, prohibiendo sus importaciones.

El planeta no les pertenece ni a los esposos Clinton (Bill e Hilary), ni a Bill Gates, ni a Bezos, ni a los Vicini, ni a Corripio, ni los Abinader, ni a los Bonetti, ni a ninguno de nuestros grandes empresarios, ni a socios que se reúnen en el Club Bilderberg y ni a las grandes personalidades del Foro de Davos, el planeta es un patrimonio de las especies que habitan en él y que deben seguir habitándolo. Necesitamos de un cambio social revolucionario, un cambio sistémico que erradique de la faz del planeta el neoliberalismo y la globalización neoliberal, porque los grandes ricos tienen extinguirse, las grandes fortunas y el capital financiero privado también tienen que acabarse porque si no la vida no va ser posible en la tierra. Necesitamos extinguir el gran capital de la faz de la tierra, extinguir la gran burguesía y poner límites a las riquezas, con un rígido control del Estado.

Debemos volver a las regulaciones estatales, a la economía regulada, más regulada que antes, con límites a los peculios o fortunas. Una economía sin bancos privados, ni ARS y AFP privadas, sin permitir depósitos en paraísos fiscales en playas extranjeras, ni permitir muchas loterías y bancas de apuestas y que el Estado controle los precios y el cambio de monedas extranjeras. El control de la natalidad es una necesidad imperiosa y una fuerte regulación en el uso de las tierras. Sólo tenemos conocimiento de que en la tierra es que la vida existe, pero si existe en otro lugar o planeta, a nosotros los terrícolas nos esta prácticamente vedado viajar tan lejos o pretender habitar en otro planeta. Como es posible que no protejamos el planeta, utilizando los recursos de manera racional no atacando a las otras especies al destruir sus hábitats, como por ejemplo destruyéndole a los monos y a otras especies salvajes la selva donde viven o agrediendo y matando sin ninguna necesidad individuos de especies que no consumimos y que tal vez no debemos consumirlas. Por ejemplo, no creemos que sea necesario hacer un ritual en un restaurant matando un mono y servir crudos los sesos de ese animal a un cliente.

Es por el no respetar el espacio o hábitat de otras especies que en la India los 60 millones de monos que habitan en ese país invaden techos de casas, las marquesinas y se colocan en las capotas de automóviles. La selva parece se ha ido reduciendo, lo que provoca que invadan otros espacios. No es que debemos adherirnos a los animales como se creen muchos si no convivir respetando su espacio, porque si tocamos mucho a los animales podemos enfermarnos por alguna zoonosis (enfermedad trasmitida por un animal) sea un contagio por bacilos, parasitosis, virosis o micosis. No podemos agredir o matar a los animales, porque con ello amenazamos nuestra propia existencia en él, lo que si tenemos es que respetar sus espacios, porque podemos enfermarnos muchas veces si tenemos mucho contacto con ellos. Como es posible que queramos acabar con los burros si se estima que sólo contamos con 50 millones en todo el mundo y aquí casi no nos quedan, porque en Neiba y otros lugares del Sur se lo han estado comiendo.

Hoy día quizás tenemos 58 millones de caballos en todo el mundo, entre los que unos 35 millones son caballos de trabajo en los países del Tercer Mundo. El denominado rucio avispado por su color y que casi siempre es pequeño en tamaño, llamado de raza andaluza, es muy estimado en Europa para exhibiciones y grabar su marcha en videos. Debemos procurar que se preserven los animales y no agredirlos, aunque si evitar enfermedades trasmitidas por ellos, como es posible que el COVID-19 sea una zoonosis y nos contagiáramos de ese virus por contacto con animales. Hay que condenar a quienes agreden a los animales y también a quienes abusan del derroche de los recursos naturales, aunque estos sean de su propiedad. Deben ser sancionados los que tiran leche al rio cuando esta baja de precio y también quienes destruyen las lomas y las cuencas de los ríos. La cuenca del rio San Juan tiene que ser preservada en el valle de la provincia del mismo nombre y fuera las firmas mineras que quieren convertir a República Dominicana y a Haití en desiertos extrayendo minerales del subsuelo de ambos países. A la empresa extractiva Gold: Go Home.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

Relacionado