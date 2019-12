¡E’ pa’ fuera que van! ¿A secas?

El pasado fin de semana, estuvimos hablando con uno de los analistas políticos de esta, la gran manzana, que todos conocemos de su afinidad con el que se fue.

Nosotros le preguntamos algo muy sencillo, luego de hacer un breve análisis de las últimas propuestas electorales de los distintos candidatos dominicanos.

Le dijimos que Danilo Medina, por ejemplo, basamentó su campaña en el lema “Continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho”

Un tema de campaña que se acercó mucho a la perfección. Pues como le expusimos, cosa que no vamos a hacer aquí pues se haría muy extenso este trabajo, Danilo tenía muchas cosas buenas que continuar de las que se habían hecho en los previos gobiernos del PLD y al pueblo no había que señalárselas, pues estaban a la vista de todos.

De la misma forma eran sumamente evidentes, las cosas que estaban mal y que había que corregir.

Y para darle el toque de suspenso a su propuesta, terminaba con “Hacer lo que nunca se ha hecho” El pueblo tenía las expectativas de que era lo que él haría, una vez llegado al poder, que nunca se había hecho. Esta última parte del eslogan supero con creces las expectaciones.

Nunca se había hecho un Teleférico, un 911, unas Tandas Extendidas, el SENASA, las Estancias Infantiles, Las Visitas Sorpresas. La Seguridad Vial, los CAID, la Banca Solidaria, relaciones comerciales y diplomáticas con China, etc.

En resumen, lo que no se había hecho, apabulló lo que había que continuar y lo que había que arreglar.

Hoy, Gonzalo Castillo la tiene mucho más fácil que Danilo, pues el promete expandir aún más esta excelente obra de gobierno y como muestra, pone un ejemplo contundente. “Voy a extender las visitas sorpresas a dos veces por semana. Una en el campo y la otra en la ciudad”.

Le preguntamos a nuestro amigo: Siendo la Coalición Opositora tan variopinta, pues van desde los comunistas, pasando por los neoliberales hasta la derecha más reaccionaria, ¿Cuál es la propuesta de esa oposición, incluyendo al tuyo?

¡Na! ¡Qué e’ pa’ fuera que van! ¡Pa’ Najayo!

Pero, argumentábamos nosotros, vamos a suponer que se caiga una viga y ustedes logren sacarlos, ¿Cuál sería el próximo paso?

¡La carga se arregla en el camino!

¡Ay no veterano, no! ¡Así no!

Por Carlos McCoy

