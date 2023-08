Dynasty Tattoo Studio: más que tatuajes, una pasión por el arte en la piel

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La atracción por los tatuajes ha llevado a crear toda una industria por la que muchos sienten pasión, porque más que una modificación en el color de la piel, es un arte con el que se sienten comprometidos muchos tatuadores.

Así lo dejaron saber los chicos de Dynasty Tattoo Studio, cuyo enfoque es mucho más que tatuar, es adentrarse en la vida de sus clientes y forjar conexiones significativas porque cada tatuaje, la cara de un amigo de infancia o una caricatura, representa una historia única y profunda para el cliente.

Los artistas @arte_urbana26, @alder_ofiidial, @algenistatto y @bryantattooart conforman el equipo de tatuadores de Dynasty Tattoo Studio y son quienes manifestaron que todo lo que realizan se vuelve una pasión para ellos.

Estos tatuadores se convierten en amigos de cada persona que va a su estudio a realizarse un tatuaje, escuchan sus ideas y le asesoran para crear el diseño perfecto. Hay veces que los clientes desean tatuarse rostros de seres queridos, recuerdos de la infancia, personajes icónicos, entre otros.

Para estos chicos ningún trabajo requerimiento de los clientes resulta incómodo porque los colaboradores de Dynasty Tattoo Studio están preparados para todo, aunque hay unos trabajos más delicados que otros por el área a tratar.

Cuando se trata de rostros el artista tiene la responsabilidad de hacerlo perfecto, porque aunque no son máquinas, deben asumir el compromiso que demanda el trabajo de plasmar algo en la cara que probablemente quedará de por vida.

Algo que es fundamental en el mundo del tatuaje es el protocolo de bioseguridad, el que establece que previo a un trabajo todas las herramientas y materiales a utilizar deben estar protegidos, además de cuidar al cliente.

Es muy importante que las personas descansen antes de realizarse una pieza, no tomar sol, comer y no estar alcoholizado son algunas de las recomendaciones que ofrecieron los chicos, debido a que lo ideal a la hora de tatuar es que la piel no se encuentre tensa.

Sobre Dynasty Tattoo Studio

Con una fundación en el año 2020, Dynasty Tattoo Studio ha emergido como un destacado estudio de tatuajes, con un equipo siete colaboradores talentosos que buscan ofrecer una experiencia única a sus clientes. Además, cuentan con una pequeña sucursal que provee materiales a otros estudios de tatuajes.

En el estudio, los clientes encuentran una amplia gama de estilos de tatuajes, desde pequeños diseños hasta realistas, surrealistas, tribales, minimalistas y más. Los precios se ajustan según el tamaño y el diseño, garantizando una cotización personalizada para cada cliente.

La versatilidad de Dynasty Tattoo Studio no se limita a tatuajes, ya que los talentosos artistas también se dedican a la eliminación de tatuajes y realizan perforaciones y piercings en distintas áreas del cuerpo.

En el caso de trabajos de cover, Dynasty Tattoo Studio recomienda de dos a cuatro sesiones para lograr un resultado óptimo. Este proceso aclara gradualmente el tatuaje anterior, permitiendo que el nuevo diseño brille sin contratiempos.

Los chicos de Dynasty Tattoo Studio hablaron de su pasión con la periodista María Jiménez, en una entrevista especial del programa «Novedades», transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV».

(Ver entrevista).

Relacionado