(VIDEO) Dylan Van Baarle se proclama rey de los adoquines en la París-Roubaix

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES.- El neerlandés Dylan Van Baarle (Ineos Grenadiers) ofreció un alarde de fuerza y de sentido táctico sobre los adoquines para proclamarse en solitario vencedor de la 119 edición de la París-Roubaix disputada entre Compiègne y Roubaix con un recorrido de 257.2 kms.

Van Baarle (Voorburg, 29 años), segundo en el reciente Tour de Flandes, saboreó en el velódromo de Roubaix el triunfo más importante de su carrera profesional, como final de una escapada en solitario gloriosa, que le permitió lanzar los brazos al cielo a lo campeón.

Gloria en el Infierno del Norte, rey de los adoquines. No se lo creía Van Baarle, maquillado por el polvo del camino. Entró en meta con las manos en la cabeza. Pero era verdad, una realidad, ganó la clásica de las clásicas con un tiempo e 5h.37.01, con una ventaja amplia de 1.46 minutos sobre un pequeño grupo perseguidor encabezado por el gran favorito, el belga Wout Van Aert (Jumbo Visma), recuperado del Covid, pero sin fuerzas en los momentos claves de la prueba.

"𝐈 𝐜𝐨𝐮𝐥𝐝𝐧’𝐭 𝐛𝐞𝐥𝐢𝐞𝐯𝐞 𝐢𝐭 𝐰𝐡𝐞𝐧 𝐈 𝐰𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐧 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐯𝐞𝐥𝐨𝐝𝐫𝐨𝐦𝐞."

Finishing #ParisRoubaix solo. A dream for any rider. Today it came true for @DylanvanBaarle.

📽️ @eurosport pic.twitter.com/4lLbMll9r3

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) April 17, 2022