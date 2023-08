Dwyane Wade: «Vivo en la mente de Pierce sin pagar alquiler»

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Durante su carrera como jugador era conocido como The Truth, pero desde que colgó las zapatillas fácilmente puede apodarse como The Gunman. Paul Pierce se ha dedicado a disparar a sus excolegas, con cierta predilección hacia Dwyane Wade, quien respondió sus últimos comentarios.

«El alquiler es costoso en Estados Unidos y ahora mismo vivo —en la mente de Pierce— sin pagar alquiler. Que se quede así porque me gusta vivir sin pagar alquiler», declaró el otrora escolta en Dan Le Batard Show with Stutgotz.

La narrativa del exalero de los Boston Celtics comenzó en 2019 cuando dijo que su carrera había sido mejor que la de Wade. «Con Shaquille O’Neal, LeBron James y Chris Bosh —compañeros de Wade en Miami— habría ganado cinco o seis anillos», aseveró durante la última temporada de Flash. Ahora, días antes de que entre al Salón de la Fama, volvió a reforzar esta idea: «Mis habilidades pasaron desapercibidas porque no llegué a jugar con muchos grandes jugadores».

«Está documentado. No necesito decir nada porque todo está documentado. Dejaré que ustedes hablen de todo eso. Suena mejor viniendo de ustedes que de mí. He terminado de jugar baloncesto, no voy a compararme con alguien que esté o no jugando», respondió el exjugador del Heat.

El oriundo de Chicago disputó 16 temporadas en las que celebró tres campeonatos, participó en 13 All-Stars y ganó el MVP en la final de 2006 y del Juego de Estrellas de 2010. En 1054 partidos promedió 22,0 puntos. Por su parte, Pierce jugó en 19 contiendas y sumó un anillo de campeón, además formó parte de 10 All-Stars y conquistó el Más Valioso de las Finales de 2008. Después de 1343 compromisos totalizó 19,7 tantos. Ambos pertenecen al Hall of Fame.

«Estoy contento con mi carrera. No sé quién no está contento con la suya, así que lo siento si tú no lo estás», concluyó.

Relacionado