Dwyane Wade dice que no hay un mejor equipo para Jimmy Butler que el Heat

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Dwyane Wade no se ha perdido ni un solo episodio de la actualidad de los Miami Heat pese a haber colgado las zapatillas hace ya más de un año. El mejor jugador en la historia de la franquicia de Florida es un acérrimo seguidor de su ex-equipo, con cuyos componentes ha mantenido el contacto durante el curso. Esta relación se ha intensificado durante los playoffs: si bien no se vestirá más de corto, su opinión es muy valiosa en el seno de la organización.

“Todavía tengo esa conexión con el equipo. Estoy conectado con los jugadores”, reconoció la leyenda de los Heat. “Converso y bromeo con ellos. Doy ánimos. Veo los partidos y ofrezco mi opinión sobre lo que veo. Es genial poder disfrutar del éxito de los demás. He podido sentarme, ver las cosas desde fuera y disfrutar del éxito de las personas que conozco y que juegan ahora para el equipo.”

La importancia de Wade en la historia reciente de la franquicia es inmensa. Tanto, que actualmente los Heat están afrontando su primera aparición en unos playoffs sin su presencia desde la temporada 2000-01. Para facilitar este relevo generacional, el ex-escolta se ha esforzado por mantener un diálogo constante con Jimmy Butler y Bam Adebayo. Ambos son All-Star, los líderes en la cancha y, aparentemente, el presente y futuro del equipo. Su vínculo con el alero es especialmente fuerte, el cual dio comienzo cuando ambos compartieron vestuario en Chicago en el curso 2016-17.

“Las cosas que él quiere y que siempre quiso como jugador se están materializando en Miami en su primer año”, afirmó Wade. “Es justo lo que Jimmy siempre ha querido. Está muy agradecido por la oportunidad que ha tenido para lograrlo.”

La narrativa en torno a Butler ha cambiado en las últimas semanas al mismo tiempo que los Heat han avanzado dos rondas de playoffs para plantarse en las Finales de Conferencia. Muchas veces cuestionado por su actitud y etiquetado como jugador difícil de tratar, el alero se ha convertido en uno de los líderes del equipo en su primera temporada.

“Jimmy Butler no ha cambiado en absoluto. Ya conoces el dicho: ganar lo cura todo. Pones a Jimmy en un entorno que es para él y funciona. Siempre he dicho que Jimmy tiene su propio estilo y no encaja con todos. A lo largo de su carrera todos han intentado convertir a Jimmy en el chivo expiatorio. ‘Jimmy es el problema. Jimmy es esto, Jimmy es lo otro’. Pero si lo pones en una organización como los Miami Heat, con el mismo tipo de locura que tiene él, todo cobra sentido. Puede que no haya otro equipo mejor en la NBA para Jimmy. Solo quiere a otros tipos que trabajen como él, que jueguen tan duro como él. Así es como se construyó a sí mismo. Es posible que algunos equipos no estén preparadas para este tipo de jugador.”

El de Chicago reconoció que supo que Butler conectaría con la filosofía de Miami desde que ambos jugadores juntos en los Bulls. “Todos destacan la ‘Cultura Heat’ pero hablemos de lo que eso significa realmente. Eso es lo que Jimmy estaba buscando. Se trata de preocuparnos por el juego de la misma manera que nos preocupamos por el compañero. Cosas de esa naturaleza. Miami tiene eso. Él tiene eso. Y la organización se la trasmite a los jugadores. A jugadores que encajan en ese molde.”

Ahora, Butler tiene la oportunidad de dar continuidad a una filosofía de juego que ha acompañado a la franquicia desde que Pat Riley aterrizara en ella a mediados de la década de los 90.