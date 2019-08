Dwight Howard vuelve a Los Ángeles Lakers

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Los Ángeles Lakers ya han elegido. Necesitados de un pívot para cubrir la prolongada ausencia de DeMarcus Cousins por lesión, en California se han decidido finalmente por Dwight Howard, quien volverá a vestir la camiseta de oro y púrpura seis años después de su primera etapa como Lakers.

Howard, quien tenía contrato para el curso 2019-20 con Memphis Grizzlies, ha acordado el “buyout” con los Grizzlies para poder convertirse en agente libre. Una vez abandone la lista de waivers firmará con los Lakers, según informa Shams Charania de “The Athletic”.

El contrato que unirá a “Superman” con los angelinos será de un año no garantizado; es decir, el equipo se guarda la posibilidad de prescindir de sus servicios si así lo entienden oportuno, explica Adrian Wojnarowski de ESPN. Respecto al proceso que les ha llevado a tomar la decisión de hacerse con sus servicios, este ha visto involucrados a varios jugadores de los Lakers con los que Howard habría hablado. Tanto a ellos como a los directivos de la franquicia les ha convencido de su buena predisposición y de que encaja perfectamente en el rol que necesitan.

Pero lo que realmente ha hecho que lo ponderen a él no ha sido precisamente las palabras. Howard, sabedor de que tras un año en blanco tenía que volver a ganarse un sitio en la Liga, apareció por las instalaciones de los Lakers tras perder 11 kilos. Además, demostró que sus problemas de espalda están olvidados, lo que era necesario para que los californianos viesen en él un jugador capaz de defender la pintura y rebotear, justo el rol que le asignarán. En cualquier caso, le han advertido de que le seguirán examinando por sus actuaciones y no por las palabras.

Pasado angelino

Siempre se ha dicho que segundas partes nunca fueron buenas, pero en esta ocasión es bastante probable que tal afirmación no se cumpla. Saber de antemano cómo le irá a Howard es imposible, pero la referencia para comparar, la del curso 2012-13, no le pondrá el listón muy alto.

Llegando a la franquicia angelina traspasado desde Orlando Magic, su aterrizaje en Los Ángeles se vendió como un paso definitivo para que los Lakers consiguiesen algunos anillos más. Y es que sobre el papel podía ser así. El equipo contaba por Kobe Bryant y Pau Gasol, quienes para entonces ya se habían enfundado dos títulos juntos; y a ellos se unían Steve Nash (pese a su edad seguía repartiendo talento) y Howard (Mejor Defensor en 2009, 2010 y 2011). Nada salió como se esperaba.

Aunque los números de Howard fueron buenos (17,1 puntos, 12,4 rebotes y 2,4 tapones) nunca llegó a construir una química con sus compañeros y, sobre todo, con Kobe. El que era un proyecto edificado para sumar campeonatos sufrió sobremanera para entrar en playoffs. Y allí las cosas no mejoraron, ya que cayeron en primera ronda por 4-0 ante San Antonio Spurs. A lo largo del año hubo lesiones que mermaron enormemente al equipo, pero ello no tapó la poca sintonía que tenía con The Black Mamba. Llegado el verano Howard decidió cambiar Los Ángeles por Houston. Kobe contestaría subiendo a sus redes sociales una foto con Pau Gasol.

Baluarte defensivo

Volviendo al presente, la llegada y el rol que se le asignará a Howard en los Lakers poco o nada tendrá que ver con el de la temporada 2012-13. El pívot arriba a un equipo que tiene dos rutilantes estrellas como LeBron James y Anthony Davis; es decir, la presión no se encontrará sobre sus hombros como hace siete años. Y este es quizás el matiz que puede hacer que brille en el conjunto, porque defender y coger rebotes sigue siendo su especialidad.

Pasando la última temporada prácticamente en blanco por una lesión de espalda, la referencia más cercana para conocer qué puede aportar al equipo data del curso 2017-18 con Charlotte Hornets. Allí completó una más que notable campaña para promediar 16,6 puntos, 12,5 rebotes y 1,6 tapones en 30,5 minutos por noche. No se trata de que deba calcar tales guarismos en la venidera, pero sí que sirven para entender que si la idea es sumar fortaleza interior, su llegada puede ser un acierto. A Howard no se le pedirán puntos ni una determinante actuación en ataque, por lo que podrá centrarse en su especialidad: mandar en la pintura cuando se trata de defender.

Los otros aspirantes

Los Lakers han elegido a Howard tras un casting relámpago en el que sus mayores rivales por el puesto eran Joakim Noah, Marreese Speigths y Marcin Gortat. Con el inicio del mes de julio ya lejano, momento en el que sí había bastantes pívots disponibles que quizás hubiesen interesado a los de Hollywood en las actuales circunstancias, claro está que las opciones para elegir eran reducidas.

Noah llevaba bastantes años en línea descendente hasta que levantó el vuelo en Memphis. Gortat acababa de hacer una temporada floja con los Clippers. Y Speights ni siquiera había estado en la NBA la pasada campaña… Ante tal escenario, los Lakers han optado finalmente por Howard, quien ahora tiene la oportunidad de reescribir su historia sobre el parqué del Staples Center.

