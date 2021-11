Dwight Howard sale en defensa de Ben Simmons: «No es solo su culpa»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Aunque a Dwight Howard le separen más de 4000 kilómetros de Philadelphia, él estuvo allí cuando todo saltó por los aires. El actual pívot de los Lakers vivió como compañero de Ben Simmons no solo la noche en la que todos le señalaron, sino todo lo que llevó a ese desenlace. Ahora, desde la distancia que le proporciona la costa californiana ha querido salir en defensa del australiano comparando su situación a la que él mismo experimentó en Orlando. «No me gusta que todo lo que pasa en el interior [de las organizaciones] tenga que ser de dominio público. Me recuerda a lo que pasó cuando yo estaba en Orlando».

Desde su salida de los Sixers, Howard se ha mostrado molesto más de una vez con las críticas que la opinión pública ha lanzado sobre Simmons. Siempre ha defendido que la gente no conoce la situación como para lanzar sus opiniones sin filtro. Así se lo hacía saber a Taylor Rooks en su charla para Bleacher Report. «Obviamente Ben es uno de mis amigos más cercanos. Me molesta las cosas que he oído sobre él». Sobre todo, Howard lamentaba haber podido evitar que la situación se fuese de las manos. «En vez de decirlo en público, toma a esa persona, díselo en privado y evitas que la cosa se ponga tan fea» dice refiriéndose a las primeras declaraciones de Embiid, Rivers y todo el intercambio de puyas que las sucedieron.

Esto no significa que Howard exculpe totalmente a su excompañero. De hecho, asegura haberse frustrado mucho con el infame no-mate de Simmons. «Cuando perdimos con los Hawks, estaba cabreado con Ben por esa jugada. Quería que hiciese el mate y que hiciese añicos el aro. Pero no lo hizo, y no es solo su culpa que perdiésemos aquella serie. Mi punto es que no solo deberíamos culparle a él». Haciendo honor a su palabra, el pívot no ha querido comentar el conflicto que ahora mismo mantienen Simmons y Sixers en la gestión de la salud mental del jugador. Prefiere no opinar de lo que no conoce de primera mano.

