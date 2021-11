Dwight Howard, molesto por quedarse fuera del Top-75 de la NBA

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Dwight Howard, actualmente en las filas de los Lakers en su tercera etapa como jugador de la franquicia de Hollywood, ha reconocido en una reciente entrevista al medio GQ que le ha molestado quedarse fuera del Top-75 que la NBA realizó por su 75º aniversario.

«Creo que lo que he conseguido a lo largo de mi carrera, de ninguna manera puede no ser reconocido. Al principio fue muy molesto. Pero no me lo tomé demasiado a pecho en realidad», señaló Dwight Howard.

«La gente cree que trato de culpar a la NBA por ciertas cosas que han pasado a lo largo de mi carrera, pero yo lo veo así, y algunas cosas que me han sucedido no creo que sean culpa mía. Rara vez he visto que me mencionen cuando se habla de los Lakers, por ejemplo. Es como si fuera una idea tardía. Una mierda», añadió.

Howard fue uno de los nombres más comentados tras hacerse pública la lista. El que fuera número 1º del Draft 2004 fue campeón del anillo en 2020; ha sido incluido en cinco ocasiones en el Mejor Quinteto NBA; tres veces consecutivas ganador del galardón al Mejor Defensor del Año; cinco veces ha sido líder reboteador de la liga y dos máximo taponador.

Además, con el Team USA se alzó con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2008; medalla de bronce en el Mundial de 2006; y medalla de oro en el FIBA Americas de 2007.

En 1.200 partidos oficiales atesora unos promedios de 16 puntos, 12 rebotes, 1,4 asistencias, 1 robo y 1,8 tapones en 32,3 minutos por noche.

