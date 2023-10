EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La Dominican Wrestling Entertainment (DWE), presenta evento de entretenimiento deportivo más grande del país,DWE IMPACTOMANIA 2K23 por el Campeonato pesado de la DWE se enfrenta el campeón pesado Jay Cobs vs Yankee vs Rey Kaoz, en una triple amenaza sin descalificación. Combate de Leyendas el ex WWE Savio Vega se enfrenta al presidente de la DWE Rico Casanova saliendo del retiro.

Por el campeonato nacional Lucha de dinastía el campeón Eclipse se enfrenta a su sobrino Jc. Roca. Por el campeonato mundial en pareja se enfrentan los chicos de somos de calle Halcon Negro y Kevin Lock vs Los Boricuas Tomy Diablo y Jc Navarro.

Por el campeonato crucero se enfrentan el Campeon King Andrew vs el puertorriqueño Otis Fernandez.

Batalla Campal Por la Copa Puma Homenaje a la Leyenda de la Lucha Libre y todas la estrellas de la DWE Domingo 15 de octubre pabellón de karate del centro Olímpico 6:00 PM Boletas a la venta en UepaTIkets.com