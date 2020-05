Dwayne Johnson y Emily Blunt volverán a trabajar juntos en “Ball and Chain”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Dwayne Johnson y Emily Blunt, que todavía tienen pendiente de estreno la cinta “Jungle Cruise“, ya están haciendo planes para volver a trabajar juntos en la película “Ball and Chain“, informó hoy el medio especializado Deadline.



Se trata de una comedia sobre el subgénero de los superhéroes y que gira en torno a un matrimonio que adquiere poderes extraordinarios.



El problema para ellos es que estas habilidades fuera de lo común solo funcionan cuando ambos dejan de lado sus diferencias sentimentales y sus problemas de convivencia y se proponen trabajar juntos.



La película adaptará el cómic homónimo que firmaron Scott Lobdell, Alé Garza y Richard Bennett.



Emily V. Gordon, que fue nominada al Óscar al mejor guion original por su trabajo junto a Kumail Nanjiani en “The Big Sick” (2017), ha escrito esta cinta que ahora se está ofreciendo a diferentes estudios y plataformas digitales.



Johnson y Blunt, dos estrellas con muchos pretendientes en Hollywood en la actualidad, figurarán también como productores del filme.



“Ball and Chain” será el segundo proyecto conjunto de estos dos intérpretes tras “Jungle Cruise“, película de Disney dirigida por el director español Jaume Collet-Serra y que, debido a la pandemia del coronavirus que mantiene cerrados los cines de prácticamente todo el planeta, tuvo que retrasar su estreno del 24 de julio de este año al 30 de julio de 2021.



No es el único contratiempo por la crisis del coronavirus que ha afectado a Blunt, ya que la secuela de “A Quiet Place Part II”, una película de terror que dirigió su marido John Krasinski y que ella protagonizó, también tuvo que aplazar su lanzamiento del 18 de marzo al 4 de septiembre.



Por su parte, Johnson tiene previsto de cara al futuro presentar en Netflix la película de acción “Red Notice“, en donde compartirá protagonismo con otras dos figuras del máximo nivel en Hollywood: Ryan Reynolds y Gal Gadot.

