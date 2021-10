Dwayne Johnson “La Roca” sobre Vin Diesel: “Filosóficamente dos personas diferentes”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Dwayne Johnson conocido como “La Roca”, está rompiendo su infame enemistad con el ex coprotagonista de “Fast & Furious”, Vin Diésel.

En una entrevista ofrecida a la revista, Vanity Fair para la publicación del artículo de portada de noviembre, el actor habló sobre su problema pasado con Diesel, explicando cómo los dos son “personas filosóficamente diferentes”.

Johnson, de 49 años, y su personaje de “Fast & Furious”, Luke Hobbs, aparecieron por primera vez en “Fast Five” en 2011. Continuó repitiendo su papel en “Fast & Furious 6” (2013), “Furious 7” (2015) y “The Fate of the Furious” (2017), antes de protagonizar la película, “Hobbs & Shaw”, en 2019.

Sin embargo, como ya se conoce, se estaba gestando una disputa entre Johnson y Diésel, de 54 años, detrás de escena, el primero sólo aceptó protagonizar la octava película, “El destino de los furiosos”, si no tenía que hacerlo. Filmó cualquier escena con Diesel.

Johnson le dijo a la revista que “quería renunciar al drama” y que creía que la decisión “era lo mejor que podía hacer” en ese momento.

Pero al final de la filmación de “The Fate of the Furious” en 2016, Johnson pasó a criticar al menos a uno de los coprotagonistas como “gallina” y “candy asses” en las redes social, publicación que luego eliminó.

“Un ‘candy asses’ es algo que no quieres ser”, explicó la estrella de “Jumani” a Vanity Fair. “Y la mejor forma en que puedo describir un culo dulce es: he descubierto que la vida es mucho más fácil cuando no estás lleno de heces. Y un “candy asses” está completamente lleno”.

En cuanto al por qué compartió la publicación de Instagram en ese momento, Johnson dijo: “No pasó nada específico, sólo la misma situación de siempre. Y ese no fue mi mejor día”. Si bien expresó que “quiso decir” lo que escribió, Johnson admitió que “expresarlo públicamente no era lo correcto”.

“Causó una tormenta de fuego. Sin embargo, curiosamente … [fue] como si todos los miembros de la tripulación encontraran su camino hacia mí y me agradecieran en voz baja o me enviaran una nota”, afirmó. “Pero, sí, no fue mi mejor día, compartir eso. No debería haber compartido eso. Porque al final del día, eso va en contra de mi ADN. No comparto cosas como esa. cuidar de ese tipo de toros, lejos del público. No necesitan saber eso. Por eso digo que no fue mi mejor día “, aseveró Johnson.

Cuando se le preguntó sobre la “reunión de paz”, cara a cara que los coprotagonistas supuestamente tuvieron más tarde en el tráiler de Johnson, la estrella de “Jungle Cruise” confirmó que “había una reunión”. Sin embargo, dijo que no lo describiría como uno “pacífico”, sino más bien un “encuentro de claridad”.

“Él y yo tuvimos una buena charla en mi tráiler, y fue a partir de esa charla que realmente quedó muy claro que somos dos extremos separados del espectro”, explicó Johnson. “Y accedió a dejarlo allí”.

El actor de “Rampage” continuó expresando que él y Diesel son “filosóficamente dos personas diferentes” y “abordan el negocio de la realización de películas de dos maneras muy diferentes”.

“Es la filosofía de ir a trabajar todos los días”, dijo Johnson sobre su filosofía. “Mirar a todos como socios iguales. Y mirar el estudio como socios iguales. Y mirar al equipo, independientemente de dónde se encuentren, ya sea en la hoja de llamadas o de otro modo, como socios iguales, con respeto y humildad, y ser respetuoso con el proceso y con todos los demás seres humanos que están dedicando tanto tiempo, tanto trabajo duro y equidad, si no más “.

Diesel, por su parte, ha compartido sus pensamientos sobre su relación con Johnson en el pasado. En un momento, según Vanity Fair, el actor expresó que Johnson “tiene solo un hermano mayor en el mundo del cine, y ese soy yo”.

“Tengo un hermano mayor y es mi medio hermano. Y eso es todo”, dijo Johnson al medio en respuesta a esa cita específicamente.

Relacionado