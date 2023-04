Dwane Casey se muestra inseguro sobre su futuro con los Pistons

EL NUEVO DIARIO, DETROIT.- Con un año restante en su contrato, Dwane Casey no tiene nada claro que vaya a mantener su puesto como entrenador jefe de los Detroit Pistons la próxima temporada. El técnico se reunió este miércoles con varios miembros de la propiedad del equipo, tras la cual se mostró inseguro sobre su futuro, de acuerdo con el medio The Detroit Free Press.

Casey reconoció que sería significativo para él tener la oportunidad de continuar su trabajo con una plantilla más sana y experimentada, y seguir adelante por el camino establecido cuando el general manager Troy Weaver llegó a la organización. Sin embargo, la decisión no depende de él y afirma estar preparado para lo que ocurra.

«Hablamos de que vamos a analizarlo todo y reunirnos de nuevo cuando la temporada haya acabado. Ahí veremos qué caminos queremos seguir todos en cuanto a la organización. No hay nada que se haya decidido todavía al respecto.»

Casey se unió a los Pistons en 2018 poco después de ser despedido por los Raptors a pesar de ganar el premio al Entrenador del Año. Heredó un equipo de nivel playoffs construido alrededor de Blake Griffin, Andre Drummond y Reggie Jackson. En su primera temporada en Detroit registró un récord de 41-41.

Posteriormente, los Pistons entraron en una etapa de reconstrucción que se mantiene hasta entonces. Cuando Weaver fue contratado como jefe de oficinas en 2020 vio a Casey como el candidato idóneo para desarrollar jugadores jóvenes. Así, fue recompensado con una extensión de contrato que finaliza en la temporada 2023-24.

Durante todo este tiempo ha disfrutado del voto de confianza por parte de los responsables de la toma de decisiones de los Pistons, incluido el propietario Tom Gores, el asesor principal Arn Tellen y el propio Weaver. Ello le ha permitido convertirse en el sexto entrenador de la actualidad con más tiempo en su cargo a pesar de recopilar un balance de 120-262.

Tras un año prometedor centrado en el número uno del draft, Cade Cunningham, Detroit entró en esta temporada con la esperanza de luchar por un puesto en el play-in. Sin embargo, Cunningham sólo jugó doce partidos antes de someterse a una operación en diciembre que puso fin a su campaña, lo que ha empujado a los Pistons a otro año en el pozo de la liga. Con 16 victorias y 64 derrotas, los de Michigan tienen el peor récord de la NBA.

«Sería bueno, pero quiero hacer lo mejor para esta organización, ya sea volver como entrenador», dijo Casey. «Me encanta entrenar, me encanta enseñar. No voy a sentarme aquí y predecir el futuro. Veremos qué pasa en el futuro. Nos quedan dos partidos. Habrá mucho tiempo para sentarse y resolverlo todo, ya sea para volver aquí a seguir entrenando o cualquier decisión que Tom y Troy tengan para mí».

A pesar de las frustraciones, sigue habiendo esperanzas de un cambio rápido la próxima temporada en Detroit. Que Casey sea parte de ese próximo paso es una decisión que se tomará este verano.

«Estoy aquí. Tengo contrato por un año más. Me comprometí con Tom a que ganaríamos 60 partidos cuando me fui [de Toronto]. Ahora estamos perdiendo 60 partidos, pero me comprometí con él a venir y darle la vuelta a la organización. Ahora estamos donde estamos. Sé que parece que es para siempre, pero no estamos tan lejos. Este equipo no está tan lejos».

