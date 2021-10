Dusty Baker sobre acusación de robo de señas: “Son acusaciones graves”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO – Luego de la victoria de los White Sox 12-6 en el Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Americana en el Guaranteed Rate Field, el relevista Ryan Tepera hizo unos cometarios controversiales, al decir que los Astros robaron señas en los dos primeros partidos.

El tema se convirtió en el centro de atención el lunes, con el juego siendo pospuesto para el martes debido a la lluvia.

A pesar de la controversia, el manager de los Astros, Dusty Baker, utilizó las estadísticas de la temporada del 2021 para respaldar el hecho de que los White Sox tuvieron mayor diferencia en sus desempeños entre sus juegos en casa con los de la carretera que Houston. Chicago tuvo un OPS de .789 en el Guaranteed Rate Field y .729 en la ruta, mientras que los Astros promediaron OPS de .787 en Houston y .780 como visitantes.

“Son acusaciones graves”, dijo Baker. “Tenemos casi la misma cantidad de jonrones, OPS y todo eso en casa que en la carretera. De hecho, somos mejores fuera de Houston. Creo que ellos son mejores en su parque que en la ruta. No tengo más respuesta que esa, además de que estuve escuchando Eric Clapton esta mañana y sonó la canción de: ‘Antes de acusarme, [mírate tú] primero’. Eso es todo lo que tengo que decir”.

El receptor puertorriqueño Martín Maldonado dejó su opinión vía Twitter, al escribir: “Siempre es bueno tener un poco de motivación extra”. Sin embargo, Baker mencionó que no ha escuchado a ninguno de sus jugadores hablar del tema.

“No he escuchado a nadie hablar sobre eso, para decir verdad”, confesó Baker. “[Tepera] puede decir lo que quiera. Nunca había escuchado su nombre hasta que jugamos ante los White Sox. No, para nada. No me molesta”.

El manager de los White Sox Tony La Russa evitó el tema y dijo que no había escuchado los comentarios de su relevista hasta que llegó el lunes al parque. Pero el timonel sugirió que podrían implementarse algunas reglas para evitar el robo de señas en el futuro, incluyendo obligar al corredor de segunda base a darle la espalda al plato, mientras se comparten las señas.

“No me meto en eso”, dijo La Russa. “Simplemente no lo hago. Estamos en Estados Unidos, aquí un jugador puede decir lo que quiera y yo puedo decir que no quiero hablar de algo. Creo que son un buen equipo y son difíciles de vencer”.

Relacionado