Dusty Baker consigue su triunfo número 2,000 en Grandes Ligas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, HOUSTON .- La MLB lanzó un artículo en referencia al manager de los Astros de Houston, el californiano Dusty Baker, quien este martes por la noche consiguió su victoria número 2,000 en las Grandes Ligas, un selecto club que solo habían conseguido 11 personas más.

Baker fue el timonel en la victoria frente los Marineros de Astros, con un contundente 4-0 en el Minute Maid Park, en manos del abridor dominicano Cristian Javier y con carreras de José Altuve, Yordan Álvarez (jonrones solitarios) y Jeremy Peña (remolcó dos corridas).

El manager de 72 años, quien ha dirigido en la Liga Nacional y la Liga Americana, es también el primer dirigente afroamericano en lograr dicha efeméride, además de ser actualmente uno de los dos pilotos de color en la MLB. “Tiene un significado adicional, para la cultura y la sociedad”, comentó Baker a MLB.com.

De los otros 11 dirigentes que tienen esta hazaña, 10 fueron exaltados en el Salón de la Fama. El único que no lo está es Bruce Bochy (2,003) victorias, quien aún no es elegible.

“Pienso en toda la gente que hicieron posible que yo estuviese en esta posición – mi papá, Jackie Robinson, Frank Robinson, Cito Gastón – los muchachos que representaron a las minorías como dirigentes antes que yo”, anunció Baker. Su esposa, Melissa, amigos cercanos y su hijo Darren -de los Nacionales-, estuvieron presentes en el estadio.

Baker ha dirigido a los Gigantes de San Francisco a 840 victorias (1993-2002), los Cubs Chicago en 322 (2003-2006), los Rojos de Cincinnati con 509 (2008-2013), los Nacionales de Washington a alcanzar 192 (2016-2017) y desde el 2020, los Astros de Houston con 137, acumulando 25 años de experiencia. Ha sido tres veces conmemorado como Manager del Año, dirigió dos a los Astros a la Serie Mundial y en el 2002 a los Nacionales.

“No puedes hacer alarde lo que has logrado hasta que tu carrera haya terminado y cuando terminas tu carrera, evalúas toda la situación. Mientras estás en medio de todo, no tienes tiempo para hacerlo. No se trata de mí. Simplemente da la casualidad que alcancé un hito” dijo Baker.

Pero por desgracia el dirigente no ha ganado la final de las Grandes Ligas, estando cerca de conseguirlo en la temporada pasada cuando Houston perdió ante los Bravos en seis juegos en el Clásico. Este es su último año de contrato, así que puede ser su última oportunidad de lograrlo.

A pesar de esto, es el primer manager en ganar un título divisional en 5 equipos distintos, el noveno mánager en la historia de la MLB en guiar a equipos de ambas ligas a la Serie Mundial (San Francisco en 2002, Houston en 2021), el único en ganar títulos de división con cinco clubes diferentes y todos sus equipos han llegado a la postemporada 11 veces, logrando 8 títulos de división.

Sin embargo, Baker estuvo sin empleo luego de que fuese depuesto en el 2017 por los Nacionales. ‘’Mi teléfono no sonaba’’, admitió. Pero cuando sucedió el escándalo de robo de señas a manos de A.J. Hinch, el club lo contactó para recuperar el respeto de las Grandes Ligas y para que guiara a un equipo que quería seguir compitiendo, con un hombre con experiencia.

Relacionado