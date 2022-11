¡Duro golpe! Actriz Cynthia Klitbo revela fue vendida a un desconocido cuando era niña

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La reconocida actriz mexicana Cynthia Klitbo hizo una catarsis de emociones tras revelar que su madre la vendió a un desconocido y a su familia cuando era una niña.

Estas revelaciones las realizó durante su participación en el reality show Secretos de Villanas y uno de los temas que se tocaron fue sobre su madre y su infancia.

‘’Mi mamá es un tema muy extraño porque yo me crié en Argentina y Brasil. De ser una familia con un papá presidente de una transnacional, hija de un danés, de pronto llegamos a un país en donde me decían esta es tu familia. Yo no entendía, con un montón de primos que nunca había visto y que además era la güerita que hablaba otro idioma”, sostuvo.

Igualmente, dijo que de un día para otro “tenía parientes que nunca había visto y era un mundo demasiado hostil. Y luego mi mamá al año y medio comenzó a andar con un señor al que no le interesaban los hijos de mi mamá”.

Con tristeza la actriz contó que pasó de ser una niña protegida dentro de una familia normal a ser alguien de quien su mamá nunca se ocupó, ya que, al ser una viuda joven, su madre quiso rehacer su vida.

En este programa la actriz compartió un espacio junto a las también actrices Aylín Mujica, Gaby Spanic, Geraldine Bazán, Sabine Moussier y Sarah Mintz.

Finalmente con el paso del tiempo Cynthia se reencontró con su madre e hicieron las pases, aunque le reprochó por todo lo sucedido mientras que se declaró completamente agradecida con la familia que la acogió.

