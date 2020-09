Duras críticas contra Trump en Sudáfrica por sus supuestas ofensas a Mandela

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO,JOHANNESBURGO.- El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió este martes duras críticas en Sudáfrica del partido gobernante y la Fundación Nelson Mandela en respuesta a sus supuestas descalificaciones contra el Nobel de la Paz sudafricano, descritas en un libro de un exabogado del mandatario de EEUU.

“El Congreso Nacional Africano (CNA, formación gobernante en Sudáfrica desde la llegada de la democracia y movimiento en el que militó Mandela) condena los menospreciativos comentarios atribuidos al presidente de Estados Unidos”, señaló el partido en un comunicado.

“Todos los amantes de la libertad en el mundo están consternados por estos insultos, que vienen de una persona que no es en sí misma un modelo de líder competente. Trump es una persona que causa divisiones, misógina e irrespetuosa”, añadió.

El CNA recalcó que la figura de Mandela, como “líder unificador y de principios”, contrasta claramente con la de Trump.

También se mostró muy crítica con el mandatario estadounidense la Fundación Nelson Mandela, encargada de velar por el legado del gran icono de la lucha contra el régimen racista del “apartheid”.

Aunque fuentes de la fundación señalaron a Efe este martes que no van a dar más importancia a las presuntas ofensas y no planean pedir explicaciones a la embajada de Estados Unidos en Sudáfrica, la organización resaltó en un comunicado que los líderes que “se comportan como lo hace el señor Trump no están en posición de ofrecer comentarios de autoridad sobre la vida y la obra de Madiba”, apodo con el que se conoce a Mandela en el país.

“Madiba dijo una vez: ‘Un buen líder puede entrar en un debate franca y concienzudamente sabiendo que al final él y el otro bando estarán más cerca y saldrán más fuertes. No tienes esa idea cuando eres arrogante, superficial y estás desinformado'”, recordó la fundación en su mensaje de respuesta, emitido a última hora del lunes.

En ese sentido, la organización sentenció: “Recomendaríamos estas palabras al señor Trump para su consideración”.

Las reacciones oficiales en Sudáfrica se esperaban desde el pasado domingo, cuando se dieron a conocer polémicos extractos del libro de memorias “Disloyal: A Memoir” (Desleal: unas memorias) de Michael Cohen, exabogado personal del ahora presidente estadounidense.

Si bien la Casa Blanca ha desmentido la veracidad de los supuestos comentarios, Cohen pone en boca de Trump declaraciones como “Que le jodan a Mandela, no fue un líder” (sic), según los extractos adelantados por el periódico “The Washington Post” antes de la fecha de publicación, prevista para este martes.

“Mandela jodió el país. Ahora es un agujero de mierda”, afirma Cohen que aseguró Trump tras la muerte en 2013 del que fuera el primer presidente de la democracia sudafricana.

Asimismo, el abogado recoge supuestos dichos racistas de Trump contra dirigentes negros (incluido su predecesor en la Casa Blanca, Barack Obama) como: “Dime un país que esté dirigido por una persona negra que no sea un agujero de mierda. Son todos retretes”.

En Sudáfrica estas descalificaciones y el supuesto ataque directo contra Mandela, considerado el “padre de la nación” por su papel en la lucha contra el régimen segregacionista del “apartheid”, fueron recibidos con profundo desagrado.

Las presuntas palabras de Trump, además, evocan una polémica similar de comienzos de 2018.

En aquel entonces, según informaciones publicadas por “The Washington Post”, Trump supuestamente llamó “agujeros de mierda” a El Salvador, Haití y a varios países africanos durante una conversación con senadores sobre legislación migratoria.

La Casa Blanca desmintió aquellos comentarios, pero eso no fue suficiente para evitar una cadena de reacciones de repudio internacional al más alto nivel.