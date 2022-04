Durante el Sermón de las Siete Palabras, Iglesia reflexiona y arremete contra males aquejan al país 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– Durante la lectura del Sermón de las Siete Palabras en la misa del Viernes Santo, los obispos reflexionaron sobre la situación económica y de seguridad social que vive la República Dominicana, a la vez que hicieron un llamado al Gobierno para que proporcione oportunidades en torno a estos aspectos a los ciudadanos, “que por alguna razón son excluidos de los programas de protección social”.

Cada Semana Santa, los creyentes de la fe católica esperan el Sermón de las Siete Palabras, que cada año es pronunciado el Viernes Santo en las diferentes parroquias, en la ocasión, los obispos contrastan las palabras de Jesús con la realidad familiar, económica, política, social y cultural del país.

También, la Iglesia lazó duras críticas al aborto, al robo del erario y a la negligencia de los servidores públicos en el país, al relajamiento de las costumbres tradicionales y frente al apego creciente al acceso al dinero fácil.

Monseñor Durán Tineo sobre el aborto

Monseñor José Amable Durán Tineo, al comentar la primera palabra durante el Sermón, “Padre perdónalos, porque no saben lo que hacen”, calificó el aborto como un vil asesinato de millones de seres humanos a los que se le niega la vida, “porque han sido cruel y vilmente asesinados en el vientre de sus propias madres o tratados como simples objetos de experimento, incapaces siquiera de lanzar un grito o una mirada de dolor que detenga la mano criminal de sus verdugos”.

El prelado pidió perdón por los crímenes que quedan impunes, por quienes se hacen ricos del erario público, aumentando la pobreza y por los evasores de impuestos, por las violencias contra las mujeres, niños y adolescentes, por los pobres, y los presos que viven en condiciones inhumanas.

Monseñor Faustino Burgos Brisman

Monseñor Burgos Brisman abogó por que el Estado proporcione seguridad social y las oportunidades necesarias a las familias dominicanas, a los fines de ofrecer una salida digna a la negación de esos derechos.

“Hay que proporcionar a la familia, ente focal de nuestra nación, las oportunidades necesarias, que les ofrezcan oportunidad y seguridad social”, sostuvo el religioso sobre la segunda palabra “Hoy estará conmigo en el Paraíso”.

Burgos Brisman indicó que la filosofía del descarte y del rechazo ha contribuido a situar al margen del mercado laboral a quienes trabajan en el sector informal, obreros, jóvenes recién salidos de las universidades, entre otros, que son los trabajadores más vulnerables, ya sean nacionales o no.

Monseñor Francisco Ozoria llama a imitar ejemplo de María

En tanto, el arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, exhortó a la feligresía a imitar a María la madre de Jesús en su sensibilidad ante los problemas y las necesidades de los demás, al pronunciar la tercera palabra del sermón, “Mujer he ahí a tu hijo; hijo he ahí a tu madre”.

El máximo representante de la iglesia católica en el país estimó que todos debemos acogerla como nuestra madre, y cultivar una relación permanente y seria con ella, no solo con devoción, rezos y ritos.

Consideró que todos debemos sentirnos amados y cuidados como Hijos de María. «El mejor regalo de Jesús nos lo hizo desde la cruz, al entregarnos a su madre como “nuestra madre”, agregó.

Obispo misionero Berzosa Martínez

Al pronunciar la cuarta palabras “Dios mío, Dios mío, porqué me has abandonado”, el obispo misionero Cecilio Raúl Berzosa Martínez narró que “con humildad ha palpado muchas soledades y abandonos de hermanos y hermanas dominicanos de hoy, muchos de los cuales, junto a otros cuyas vidas discurren entre estrecheces e injusticias, quienes han perdido hasta el sentido de su vida”.

“Con humildad y respeto confieso que he palpado muchas soledades y abandono de hermanos y hermanas dominicanos de hoy, en esta bendita y bendecida tierra; los niños y niñas haitianos y dominicanos en barrios como El Café, de Herrera; los niños y niñas de la calle; los niños y niñas especiales no son suficientemente atendidos, ni tampoco sus madres; Niños ciegos, sordos, o con enfermedades poco comunes; el hacinamiento de presidiarios en nuestras cárceles; los cientos de hermanos sin techo, abandonados a su suerte, en nuestras calles”, dijo en su reflexión el religioso.

Monseñor Benito Ángeles dice el país vive momentos amargos

El obispo auxiliar y vicario de Santo Domingo Este, monseñor Ramón Benito Ángeles, durante su discurso en el Sermón de las Siete Palabras, expresó que “hay muchas personas” que buscan la felicidad que no tienen en “el vacilón, los bailes descontrolados y la música estruendosa”.

Al analizar la quinta palabra “tengo sed”, Benito Ángeles sostuvo que muchos dominicanos buscan escapar de su realidad “abusando del alcohol, las drogas ilegales y los medicamentos recetados”, lugares que, según dijo, son los equivocados para encontrar la felicidad y curar el alma.

También, el vicario aprovechó su discurso para lanzar fuertes críticas a los amantes del dinero, el poder y la fama, a quienes recomendó “tener a Dios como centro” para que experimenten una conversión sincera y ofrezcan testimonios de perdón y sanidad.

Padre Jorge Rodríguez ataca la descomposición social

El Vicario Judicial de la Arquidiócesis de Santo Domingo, reverendo padre Jorge Rodríguez, deploró que la descomposición social que se evidencia en el país, es parte de la degradación de costumbres ancestrales, y pidió una reflexión profunda a la sociedad para que abandone esta práctica y vuelva a ser la sociedad sana de décadas atrás.

El religioso hizo referencia a los “graves” problemas que enfrenta la juventud, la niñez y el conglomerado social de la nación, “inmerso en una espiral de retroceso, a pesar de la modernidad, que ha hecho más mal que bien a todo el mundo”.

En su reflexión a la sexta palabra, “Todo está consumado”, resume la situación actual que se vive en el país, envuelto en una vorágine de vicios, deshumanización y corrupción a todos los niveles, enfatizando en el hecho de que muchas personas buscan el provecho propio en contra del bienestar de la mayoría, lo que, a su juicio, forma parte del entramado que se pretende imponer, a despecho de las buenas costumbres y educación.

Padre Legua Rudilla habla de los servidores públicos “pedidos”

Al comentar la séptima y última palabra de Jesús en la cruz, “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”, el padre Domingo Legua Rudilla, dijo que en la vida no solo hay gente que se pierde, sino que permanecen perdidas, sobre todo los servidores públicos.

“Muchas veces he visto a papás y mamás perdidos, profesores perdidos, sacerdotes perdidos, yo mismo, en alguna ocasión, me he perdido. No es un drama perderse, sí lo es permanecer perdido”, afirmó.

