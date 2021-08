Durant y Green culpan a Kerr y Myers de su salida de los Warriors

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Casi tres años después de aquel encontronazo en plena cancha con su entonces compañero de equipo Draymond Green, Kevin Durant ha reconocido que no fue el altercado en sí, sino el hecho de que la franquicia no mediara para resolver la situación, lo que contribuyó a su salida rumbo a los Brooklyn Nets en 2019. “Por eso estoy fuera”, afirmaría entonces, adelantando el inevitable desenlace.

Ahora, ambos jugadores han culpado al entrenador Steve Kerr y al general manager Bob Myers por no saber gestionar el episodio. En una entrevista publicada este miércoles en Bleacher Report, Durant y Green afirmaron que coach y ejecutivo no fueron capaces de poner coto a los vaivenes emocionales de los jugadores, lo cual derivó en momentos de tensión como los vividos en el partido celebrado aquel 12 de noviembre en el Staples Center.

“No fue aquel incidente”, respondió Durant a la pregunta de Green sobre el peso que tuvo aquella discusión en su posterior marcha. “Fue la forma en la que todos actuaron, como si nada hubiera sucedido. Bob Myers te sancionó y pensó que eso lo arreglaría todo.”

Green, quien sería suspendido por la franquicia con un partido por su papel en aquel airado enfrentamiento, afirmó que habló con la gerencia de los Warriors en dos ocasiones tras volar de regreso al Área de la Bahía después de aquel partido contra los Clippers. Dos reuniones en las que el ala-pívot mostró su parecer sin pelos en la lengua.

“Les dije que estaban a punto de j*der esto”, reconoció Green. “Les dije que las únicas personas que podían arreglar aquello eran K [Durant] y yo. Y que no había nada que ellos pudieran hacer, que lo único que estaban consiguiendo era j*der las cosas. Y, en mi opinión, la cagaron.” Unas declaraciones que compartió Durant: “Yo también lo creo.”

Si bien Durant y Green parecieron superar el incidente con el paso de las semanas, la naturaleza incómoda que quedó tras ello y la aparente pasividad de la franquicia pesó demasiado. Además, el asunto despertó un gran revuelo entre los medios de comunicación, quienes preguntaron constantemente al equipo sobre aquel episodio, sin dejar que llegara a cicatrizar.

En la búsqueda de paralelismos previos, Durant y Green compararon la situación con aquella ruptura que sufrieron los Chicago Bulls tras su sexto campeonato y que tan bien documentada quedó en el documental The Last Dance.

“Recuerdo haber visto The Last Dance. Cuando Scottie [Pippen] no regresó a aquel partido, todo el equipo en el vestuario dijo: ‘Scottie, fue j*dido que hicieras eso’. Nosotros necesitábamos eso. Solo teníamos que lanzar toda esa mi*rda sobre la mesa y hablarlo. Pero no lo hicimos. Solo tratamos de rodearlo”, continuó Green.

Sin embargo, el propio Draymond reconoció que ya sintió cierta desconexión tras la conclusión de la temporada 2017-18, saldada con el segundo campeonato y MVP de las Finales para Durant.

“En mi opinión, después del segundo año, ya se había acabado”, dijo Green a su ex-compañero. “Habías terminado y estabas pensando en tu siguiente paso. Pero tuvimos la oportunidad de hacer un ‘Three-peat’, y creo que lo que te hizo seguir en Golden State un tercer año fue solo la oportunidad del ‘Three-Peat’, pero sentí que no estaba todo bien en ti”.

Relacionado