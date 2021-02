Durant tendrá que ponerse en cuarentena al tener contacto con un positivo a Covid-19

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Kevin Durant se perderá los dos próximos partidos de los Brooklyn Nets. El alero, que se vio obligado a abandonar el choque ante los Raptors en el tercer cuarto después de que una persona con la que tuvo contacto diese positivo en Covid-19, tendrá que guardar seis días de cuarentena, por lo que no podrá reincorporarse con sus compañeros hasta el próximo viernes. De esta forma, el ex de los Warriors no podrá estar presente en los duelos que los neoyorquinos disputarán ante Detroit e Indiana el martes y el miércoles respectivamente, así como no ha podido disputar el encuentro ante los 76ers, que se saldó con victoria de Philadelphia por 124-108.

Según informa Malika Andrews, periodista de ESPN, Durant viajó en coche con un empleado de la franquicia que dio positivo en coronavirus ese mismo día. Ambos compartieron vehículo hasta en tres ocasiones diferentes: primero lo llevó de su casa a hacerse las pruebas de la mañana del partido, luego de vuelta a casa, y por último de su casa al pabellón para jugar contra Toronto. En estos viajes ambos se quitaron la mascarilla, lo cual no está permitido por el protocolo sanitario de la NBA.

Dicho empleado de los Nets obtuvo un resultado no concluyente en su primer test, motivo por el que Kevin tardó en incorporarse al partido. Sin embargo, dado que la liga no requiere que los jugadores se aíslen hasta que el positivo sea confirmado, el alero pudo ingresar a la pista durante unos minutos, aunque tuvo que abandonarla en cuanto se confirmó el contagio.

Durant, no obstante, ha dado negativo en los siete test a los que se ha sometido en los últimos tres días, y de continuar haciéndolo estará disponible para el choque del próximo sábado ante Golden State. Tampoco se han reportado positivos entre sus compañeros o en la plantilla de los Raptors, y el rastreo de contactos no ha encontrado motivos para poner en cuarentena a ningún otro jugador.

Esta es la segunda vez que KD tiene que aislarse debido al rastreo de contactos, pues ya se perdió tres partidos en enero después de estar cerca de una persona que terminó dando positivo. Con todo, el jugador ya superó el virus en el mes de marzo de 2020 y según las pruebas continúa teniendo anticuerpos, lo cual sin embargo no es suficiente para que se haga una excepción con él, ya que los científicos no se ponen de acuerdo a la hora de determinar el grado de inmunidad que se obtiene con dichos anticuerpos.